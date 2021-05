Nora, il Tar sconfessa il Comune 

Colpo di scena nella vicenda legata alla gestione del sito archeologico di Nora: dopo l’esclusione del Consorzio sistema culturale Sardegna a causa della mancanza di alcuni requisiti tecnico-professionali richiesti nel bando, il Tar a sorpresa cancella la decisione presa dagli uffici del Comune di Pula e rimette in sella chi si era aggiudicato la gara d’appalto. Oggi la direzione della zona archeologica e del museo cittadino sarebbe dovuta passare alla Semata di Dolianova, arrivata seconda alle spalle delle due società del Consorzio, la Di-Segno di Cagliari e la Irei di Villanova Strisaili, ma a sorpresa i giudici hanno accolto la richiesta di sospensione del provvedimento, rimandando ogni decisione alla settimana prossima.

I motivi del ricorso

Sergio Cardia, presidente dell’Agci Sardegna, associazione di rappresentanza della cooperazione a cui il Consorzio sistema culturale Sardegna aderisce, chiarisce i motivi del ricorso presentato al Tar: «I giudici ci hanno messo appena 24 ore ad analizzare la nostra richiesta, e hanno immediatamente sospeso il provvedimento adottato dagli uffici del Comune di Pula. La richiesta di restituire la gestione a chi se l’era aggiudicata dopo aver partecipato alla gara d’appalto è legata a due motivi ben precisi: in primo luogo riteniamo che il Consorzio avesse tutte le carte in regola per gestire la zona archeologica di Nora, ma soprattutto l’esclusione è arrivata in seguito a una lettera inviata agli uffici da una società concorrente. La procedura di esclusione è stata piuttosto anomala: solitamente chi ritiene di essere escluso ingiustamente presenta ricorso al Tar, non bussa alle porte del Comune».

La decisione del Tar

Dopo la sospensione del provvedimento adottato dagli uffici comunali, il Tribunale amministrativo regionale sarà chiamato nei prossimi giorni a decidere chi sarà per i prossimi mesi a gestire scavi archeologici e museo cittadino. «Siamo fiduciosi – dice Cardia - , la sospensione dell’estromissione del Consorzio, a nostro avviso, non è stata regolare: non ci resta che attendere che i giudici si pronuncino”.

Dibattito in Consiglio

L’inaspettata decisione del Tar, riapre il dibattito in Consiglio comunale. Dai banchi della minoranza, la consigliera Elisabetta Loi, auspica in una pronta risoluzione della controversia legata alla gestione della zona archeologica di Nora e del museo civico: «Credo che se gli uffici comunali siano arrivati a prendere questa decisione, probabilmente lo abbiano fatto dopo attente verifiche. In ogni caso saranno i giudici amministrativi a prendere una decisione, talvolta nei contratti ci sono cavilli non facili da intrepretare».

L’assessore alla Cultura, Massimiliano Zucca, spera la vicenda si concluda al più presto, sia per il bene dei lavoratori che per il futuro del sito archeologico più importante del sud Sardegna: «L’amministrazione comunale in questa vicenda può solo stare a guardare e attendere che il Tar si pronunci: dispiace che qualcuno confonda con l’ingerenza la preoccupazione che negli ultimi anni abbiamo avuto per i lavoratori e per le sorti del sito, tutto è sempre stato fatto alla luce del sole».

