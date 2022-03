Nonno orco condannato a 10 anni 

Il nonno paterno con loro si era spinto oltre ogni limite immaginabile. Compiendo sulle sue nipotine, in tempi diversi, pesanti e ripetuti abusi sessuali. Ieri il giudice del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha creduto al racconto delle giovanissime vittime condannando l’uomo, di 59 anni, giudicato col rito abbreviato, a dieci anni di reclusione. Il nonno (difeso da Giovanni Maria Spanu) dovrà pagare una provvisionale di 5 mila euro ed è stato interdetto dai pubblici uffici e dalle attività che ruotano attorno ai minori. «Eppure è ancora in libertà, non possiamo lasciare in giro questa gente», è il commento a fine udienza dei genitori delle vittime.

L’incubo in vacanza

Le bambine avevano raccontato la loro storia nell’estate del 2020, quando la vacanza dai nonni, in un centro della Baronia, si era trasformata in un incubo. Il nonno abusò della nipotina adolescente in casa nel giorno di Ferragosto, quando i due rimasero soli. Un mese dopo - fine settembre - si appartò in auto in un luogo isolato alla periferia del paese con l’altra nipotina, minore di 10 anni.

Grido inascoltato

All’incredibile non c’è fine. Perché la più grande delle due bambine (tutelate dagli avvocati Gian Mario Pilatu e Lara Sini) aveva già tentato di allontanare da sé quel nonno che in assenza di occhi indiscreti allungava le mani. Approccio tentato otto mesi prima. Ma il suo racconto, e quello dei genitori dell’adolescente, venne sottovalutato dagli altri parenti che l’avevano liquidato come fantasie infantili. E dal medico della bimba che non avrebbe avuto la sensibilità di approfondire. Così, nella rete del nonno, che non è stato fermato in tempo, finì anche la cuginetta più piccola.