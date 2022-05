Nonnini senza infermieri 

Una situazione esplosiva che rischia di avere ripercussioni pesantissime sulla vita, sulla serenità e sulla salute degli ospiti non autosufficienti che abitano l’edificio. Dopo una serie di rimpalli di responsabilità e inciampi burocratici assurdi, allo stato il problema grava sulle spalle della Asl, «che denuncia Progetto Uomo - si smarca con un laconico “non è possibile impiegare infermieri operanti in Azienda», sul sindaco Andrea Soddu e l’assessore ai servizi sociali Fausta Moroni, sul Prefetto e sull’assessore regionale Mario Nieddu», chiamati a risolvere il problema in tempo zero.

E’ una vera e propria bomba quella che, nella fine settimana, è scoppiata nella Casa Protetta comunale di via Trieste gestita dalla Cooperativa Progetto Uomo. Interruzione immediata di qualunque assistenza di tipo infermieristico per mancanza di personale. «A nulla - denunciano i gestori - sono valse settimane intere di interlocuzione e allarme, da oggi la Casa Protetta sarà messa nell’impossibilità oggettiva di avere personale infermieristico, e quindi preparazione e somministrazione di terapie salva-vita, medicazioni, insuline, così come di rilevare parametri glicemici e gestire alimentazioni enterali». Provvede un’infermiera volontaria, ma non basta.

Dramma

Una situazione esplosiva che rischia di avere ripercussioni pesantissime sulla vita, sulla serenità e sulla salute degli ospiti non autosufficienti che abitano l’edificio. Dopo una serie di rimpalli di responsabilità e inciampi burocratici assurdi, allo stato il problema grava sulle spalle della Asl, «che denuncia Progetto Uomo - si smarca con un laconico “non è possibile impiegare infermieri operanti in Azienda», sul sindaco Andrea Soddu e l’assessore ai servizi sociali Fausta Moroni, sul Prefetto e sull’assessore regionale Mario Nieddu», chiamati a risolvere il problema in tempo zero.

I 25 ospiti della Casa Protetta vivono ignari del loro destino, affidati alle amorevoli cure dei collaboratori della cooperativa che da tempo sollecita ed allerta chi di dovere sulla gravità della situazione. A fine marzo Progetto Uomo veniva autorizzato ad impiegare personale dipendente Asl che agisse fuori dall’orario di lavoro, ora questa autorizzazione è decaduta e il servizio fornito con questa modalità va sospeso, con buona pace degli ospiti della struttura. Resta basilare riflettere sul fatto che, per legge, è un loro diritto imprescindibile la ricezione delle cure sanitarie e salva-vita e delle cure socio assistenziali, vengano esse fornite direttamente dall’Asl o tramite privati.

Emergenza

Un problema grave che, secondo i gestori, non può essere archiviato con il «rimpallo delle responsabilità» delle istituzioni che hanno l’obbligo di fornire una soluzione efficace per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Soluzioni urgenti

Non si può minimamente immaginare una realtà in cui gli anziani ospitati in via Trieste siano abbandonati a loro stessi negli ambiti sanitari più fragili, quelli delle terapie, della gestione dei parametri vitali e della presa in carico di ogni loro problema di carattere medico. Per ora dall’Asl nessuna risposta.

