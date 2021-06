Nonnina vieta il parcheggio: denunciata 

All’inizio l’anziana si era limitata a marcare il territorio: qualche secchio, a volte due sedie. Quanto bastava per impedire che chiunque parcheggiasse lì, proprio davanti a casa sua. Per un po’ ha funzionato. Finché qualcuno ha deciso che a quel posto auto non avrebbe rinunciato. Quel qualcuno è un ragazzo di 19 anni. E dal momento in cui ha cominciato a parcheggiare in quel punto, davanti alla casa di una 79enne dal forte istinto territoriale, sono cominciate le sue disgrazie.

Il luogo

Siamo a Villacidro, in via Giovanni Battista Tuveri: è la parte del paese a monte del Municipio. Lo spazio non è molto, e un posto auto, da queste parti, è prezioso.

Qui abita l’anziana: Maria Gabriella Carta, si apprende dalla denuncia a suo carico presentata in Procura dai carabinieri della Compagnia di Villacidro. L’ipotesi di reato (continuato) a suo carico è di violenza privata.

Le azioni

Va detto subito che nessuno, in questa storia, si è fatto male. Nemmeno l’auto del diciannovenne ha subito il minimo danno: neanche un graffio.

Le violenze che la nonnina è accusata di aver commesso consistono in una serie di atti con cui ha tentato di convincere il ragazzo a non occupare quello stallo. Dopo aver ignorato secchi e sedie, il diciannovenne ha cominciato a trovare dei sassi conficcati sotto le gomme della sua auto. Poi sono cominciati i bigliettini infilati tra parabrezza e tergicristallo. Infine, in qualche occasione, insulti gridati da una voce anziana, che rimbombavano per via Tuveri e lo accusavano di essere un maleducato.

Il ricorso alla tecnologia

Neanche questi sistemi hanno scoraggiato il 19enne, che anzi ha deciso di incastrare il responsabile di queste intimidazioni. Detto fatto, si è procurato una telecamerina, l’ha installata a bordo della sua auto e ha atteso. Il tempo gli ha dato ragione: la dash cam ha immortalato la 79enne che metteva in atto le sue azioni dimostrative.

In caserma

Il ragazzo si è presentato in caserma consegnando ai carabinieri immagini e audio dal contenuto inequivocabile: ai militari non è rimasto altro che presentarsi a casa della nonnina e notificarle la denuncia.

La tendenza a riservarsi illegittimamente un posto auto sulla strada pubblica è piuttosto diffusa, soprattutto nei piccoli centri, e non è la prima volta che le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire per dissuadere questo tipo di comportamento.