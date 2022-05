«Nonna, aiuto:  mamma dorme e non si sveglia» 

Valentina Schirru è insulina-dipendente da quando aveva sette anni. Quella maledetta mattina, forse complice la stanchezza e una terapia che modificata di recente, è entrata in coma diabetico. «Io non ricordo quei momenti – racconta –, sono caduta in un sonno profondo». La sua piccola si è subito accorta che qualcosa non andava, mentre – con le lacrime che le inumidivano gli occhioni grandi – provava inutilmente a svegliare la mamma. In casa non c’era nessun altro per poter chiedere aiuto, allora ha preso un telefonino che era nella stanza e scorrendo l’elenco dei contatti ha riconosciuto la foto della nonna, ci ha cliccato su ed è riuscita a far partire una chiamata WhatsApp: «Mamma è addormentata e non si sveglia».

È successo a Senorbì alcuni giorni fa quando Valentina, assistente per anziani 23enne, è stata male dopo una notte particolarmente faticosa a lavoro. «Sono rientrata a casa alle 8 di mattina – racconta – ho abbracciato la mia bambina che, per fortuna, quel giorno non doveva andare all’asilo. Il mio compagno era appena uscito per andare a lavoro, mi sentivo stanca e mi sono sdraiata un attimo nel letto, volevo solo rilassarmi guardando i cartoni in tv con la mia piccola». Poi il malore, causato dal diabete. E il provvidenziale intervento della piccola Marta che è riuscita a mettersi in contatto con la nonna su WhatsApp. «Io le ho dato la vita – sospira la mamma Valentina –, e lei me l’ha salvata».

La gioia dopo la paura. «Devo la vita a mia figlia di quattro anni, mi ha salvato». Valentina Schirru rivive quegli attimi terribili e ripensa alla sua piccola Marta che «con i super poteri di bimba coraggiosa è riuscita a chiamare i soccorsi dopo un mio malore».

Il malore

L’allarme

I soccorsi

Sono bastate quelle poche parole, pronunciate tra i singhiozzi, ad allarmare la nonna materna Barbara Farris che ha chiesto alla piccola di restare in chiamata e, mentre la tranquillizzava, con un altro telefono ha chiamato il 118 dando l’indirizzo della figlia e spiegando ai soccorritori quello che stava accadendo. «Io stessa mi sono precipitata a casa di mia figlia – racconta nonna Barbara, anche lei residente a Senorbì – mentre continuavo a parlare al telefono con mia nipote». È stata una corsa contro il tempo.

L’ambulanza medicalizzata del 118 in pochi minuti è arrivata a destinazione, scortata dall’auto di Barbara Farris: «È stato un miracolo, se non fosse stato per la tempestiva telefonata di Marta adesso non staremo raccontando una storia a lieto fine».

«Grazie piccola mia»

Valentina Schirru non ricorda molto dell’accaduto. «Mi è stato detto che avevo la glicemia a livello zero, in pratica senza l’intervento dei medici che mi hanno somministrato del glucagone con una puntura non mi sarei più svegliata», spiega la giovane madre. Per fortuna con lei c’era la piccola Marta, quattro anni di dolcezza e di grande coraggio. «È una bimba molto curiosa e attenta – dice la mamma –, sapeva che nel telefonino avrebbe potuto trovare i contatti delle persone care e in un modo o nell’altro avrebbe potuto provare a chiedere aiuto».

Provvidenziale è stata la foto dell’adorata nonna sullo schermo. «Ha chiesto il mio aiuto, è stata incredibile. Se ripenso al pericolo scampato mi vengono i brividi», conclude Farris. Ognuno in questa storia si è preso la sua bella dose di spavento. La sera la piccolina ha guardato negli occhi la mamma e le ha chiesto di farle una promessa: «Mamma, non li farai mai più gli occhi da morta, vero?».

