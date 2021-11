Nona sinfonia Monteponi  

Monteponi 1

Orrolese 0

Monteponi Iglesias (4-4-2) : Toro, Sirigu, Bratzu, Lepore, Porcu, Mancusi, Ezeadi, Fenu (18’ st Cuccu), Suella, Marci (8’ st Ariu), Fanni. In panchina D. Porcu II, Biancu, D. Piras I, Piga, Todde, Filippi, Pintus. Alleanatore Cuccu.

Orrolese (4-4-2) : Ma. Atzeni, Cogoni, Artizzu (18’ pt L. Podda), Mi. Atzeni, M. Mura (10’ st A. Pisano), Farci, S. Mura, Placentino, Vitellaro, M. Podda, Demuro (26’ st Anedda). In panchina Schirru, Laconi, Prasciolu, Melosu, M. Pisano. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Rete : 28’ pt Lepore.

Note : ammoniti Mancusi, Mi. Atzeni, Suella, Farci. Recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori 100.

Iglesias. Appare finora inarrestabile la corsa di una Monteponi Iglesias capace di suonare anche la sua nona sinfonia (in attesa di recuperare la gara interna con la Pro Sigma) ai danni di una Orrolese apparsa molto volenterosa ma anche incapace di impensierire la retroguardia dei padroni di casa.

Nove di fila

In una gara molto tattica bastano infatti un gol segnato da Lepore al 28’ del primo tempo e il solito invalicabile muro eretto da centrocampo e difesa (2 soli gol subiti in 9 partite) per portare a casa i tre punti e mandare in archivio la nona vittoria consecutiva che consente alla capolista di confermarsi ancora come unica squadra imbattuta nei tre gironi di Promozione.

La cronaca

I primi brividi alla difesa ospite li mette Marci spizzando di testa su angolo di Fanni ma la sua mira è di poco alta. Sul fronte opposto è Matteo Podda a seminare avversari sull’out sinistro e provare il tiro cross che però centra solo l’esterno della rete. Al 28’ il gol che decide la gara: Fanni batte un angolo dalla destra che pesca lo stacco vincente di Lepore dal centro dell’area piccola. Al 31’ Farci prova a rispondere di testa su punizione ma alza troppo la mira. La gara continua ad essere equilibrata con una leggera prevalenza dei padroni di casa che in avvio di ripresa provano a pungere sull’asse Bratzu - Fanni ma con poca fortuna.

La chance ospite

Al 7’ l’unica occasione creata dai sarcidanesi: Placentino (il migliore dei suoi) avanza palla al piede seminando avversari, botta potente dalla distanza ma Toro è attento e blocca in presa. Gli iglesienti replicano con un cross di Fanni che sfiora il palo poi, sul prosieguo dell’azione, Ariu calcia di prima intenzione dalla distanza con Atzeni che può solo osservare la sfera, per sua fortuna, finire fuori di un soffio. Con il possente Vitellaro ben controllato dalla difesa locale i sarcidanesi si gettano comunque in avanti lasciando però ampi spazi al contropiede locale. Al 17’ proprio durante una ripartenza Suella serve Fanni che mette un rasoterra al centro sventato in extremis dalla difesa ospite.

Finale in gestione

Negli ultimi 20’ cala l’energia dell’Orrolese il cui ultimo spunto offensivo reca la firma di Simone Mura con un insidioso cross al centro sul quale la difesa locale fa buona guardia. I padroni di casa chiudono la gara in attacco ma finisce 1-0.

© Riproduzione riservata