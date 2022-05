«Non vedo, corro: la passione sportiva supera la malattia» 

Non solo maratone: «Pratico anche baseball per ciechi, un’altra mia grande passione. La mia “fortuna” riguarda il fatto che la malattia è peggiorata piano piano, non ho smesso di vedere dall’oggi al domani. In questo modo sono riuscito a organizzare meglio la mia vita. Non solo sport: uscite quotidiane, comprese le vacanze. Ho poi la fortuna di poter contare sui miei amici, anche se cerco di essere il più autonomo possibile. Sono fortunato anche perché Uta è una comunità che mi vuole bene».

«Ormai da quattro anni sono non vedente del tutto», racconta Simone Scalas, «colpa di una retinite pigmentosa, malattia che causa la perdita progressiva della vista, diagnosticata 15 anni fa. La mia forza? Sinceramente non lo so, prima di perdere la vista non praticavo sport. La mia è una sfida che posso portare avanti grazie a tante persone, in particolare Antonello Soriga e Attilio Gaviano, amici che mi permettono di correre. Un’opportunità che purtroppo non hanno molte persone nella mia stessa situazione».

Gli ultimi traguardi tagliati da Simone Scalas sono la 100 chilometri del “passatore” Firenze-Faenza, il Trail del Chianti e la maratona di Firenze. Nulla di strano, se non fosse che il trentacinquenne di Uta è un giovane non vedente. L’ultimo ed ennesimo traguardo - la Firenze-Faenza - Simone l’ha raggiunto con un cordino legato al polso di Antonello Soriga, l’amico ormai inseparabile con il quale da inizio anno ha percorso circa duemila chilometri. Una lezione di vita.

La rinascita

Non solo maratone: «Pratico anche baseball per ciechi, un’altra mia grande passione. La mia “fortuna” riguarda il fatto che la malattia è peggiorata piano piano, non ho smesso di vedere dall’oggi al domani. In questo modo sono riuscito a organizzare meglio la mia vita. Non solo sport: uscite quotidiane, comprese le vacanze. Ho poi la fortuna di poter contare sui miei amici, anche se cerco di essere il più autonomo possibile. Sono fortunato anche perché Uta è una comunità che mi vuole bene».

Gli amici

«Simone non è un peso per noi», assicura Antonello Soriga che con il ragazzo non vedente ha corso anche la 100 chilometri Firenze-Faenza. «Per noi l’importante non è vincere, ma godere di queste competizioni storiche». Non sarebbe meglio partecipare senza di lui? «Assolutamente no, il nostro è puro divertimento tra amici e piacere a livello atletico, visto che Simone è preparato. Il nostro è un rapporto intimo: il mio non è un aiuto ma un piacere». Per Soriga, «i fattori importanti riguardano il particolare il fatto che lui praticando questo sport e vivendo la vita in tutte le sfaccettature invoglia molti altri ragazzi con problemi di vario tipo a non isolarsi. È poi bellissimo in gara ricevere i complimenti da persone di tutta Italia che rimangono di stucco nel vederci correre insieme».

Prossimo obiettivo per Simone Scalas: «Facendo parte dell'Aeronautica militare, sarebbe un sogno partecipare insieme a Simone alle paraolimpiadi con la maglia della Squadra Paraolimpica delle Fiamme azzurre».

La lezione di vita

Nel frattempo Simone Scalas pensa al futuro: «Dal 2018 purtroppo non lavoro più, ma ho seguito un corso per centralinista telefonico che a breve terminerò. A livello sportivo il prossimo obiettivo è invece una 24 ore: corsa estrema in un circuito di almeno un chilometro». Non tutti nella sua situazione hanno la forza di andare avanti: «Mettetevi in gioco e non scoraggiatevi rimanendo chiusi in casa. Bisogna accettare la malattia e andare avanti. Anche non vedendo possiamo praticare decine di sport, compresi paracadutismo e parapendio che io ho provato. Anche da non vedenti si può essere autonomi».

