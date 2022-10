«Non trasferite il centro vaccinale» 

«Non private la città dell’hub vaccinale». A distanze di alcuni giorni dall’ufficializzazione della chiusura del centro vaccini nella palestra di via Toti ed il conseguente trasferimento del servizio nel Comune di Domusnovas, sono tanti gli appelli che giungono al Comune d’Iglesias e all’azienda sanitaria locale, da parte di associazioni e comuni cittadini, che chiedono una soluzione atta al mantenimento dell’attività che è stata per tre anni un punto di riferimento non solo per il distretto del Sulcis Iglesiente.

I disagi

«Lo spostamento del centro per i vaccini creerà dei disagi ad un numero considerevole di persone. - spiega il presidente della Consulta dei disabili d’Iglesias Enzo Atzori - Tante persone con disabilità subiscono delle complessità anche a recarsi presso un servizio disponibile nella propria città, figuriamoci quanto possa essere faticoso, per non dire impossibile in certi casi, uno spostamento presso un altro Comune. Sono certo, qualora Iglesias non dovesse più disporre di un hub, che il numero delle vaccinazioni crollerà». La prossima domenica sarà l’ultima giornata in cui si inoculeranno le dosi vaccinali nella palestra di via Toti; qualche giorno essenziale al trasferimento e il 30 ottobre il servizio sarà nuovamente attivo, ma in via Firenze a Domusnovas: «Sarà un inconveniente non da poco per tutte le categorie fragili e la popolazione anziana d’Iglesias - riferisce il presidente della Consulta anziani, Antonio Achenza - che in proporzione al numero di abitanti rispetto ad altre realtà limitrofe, sarà quella che ne risentirà maggiormente, in tanti non saranno nelle condizioni di potersi spostare. Non comprendo perché la Asl non abbia deciso di trasferire il servizio negli ambienti non utilizzati dei propri presidi ospedalieri». Rita Melis, referente per il Sulcis Iglesiente della “Rete sarda in difesa della sanità pubblica” è certa che la Asl Sulcis avrebbe potuto allestire il nuovo centro vaccinale nei locali del Santa Barbara: «Non comprendo quale fosse l’impedimento che abbia condizionato la scelta di privare la città di un servizio essenziale. Si continuano a creare dei disagi agli utenti».

La decisione

Una scelta dei locali da poter allestire come nuovo centro vaccinale (dopo la richiesta della restituzione della palestra di via Toti da parte del Comune d’Iglesias), che il coordinatore degli hub del Sulcis Iglesiente Giuseppe Ottaviani ha vagliato in lungo e in largo: «Nessun ambiente rispetta i requisiti necessari - ribadisce Ottaviani - La stessa struttura del presidio ospedaliero del Santa Barbara, non dispone degli spazi idonei» . La preoccupazione per la trasferta preoccupa anche i comuni cittadini: È una grossa perdita per la città. - racconta il settantunenne Giancarlo Pistincu - Sono tanti i segnali che mi arrivano di persone che avranno delle difficoltà. Il Comune d’Iglesias avrebbe dovuto trovare una soluzione tecnica >.