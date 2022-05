Non torna in carcere, è allarme 

Ventiquattr’ore di attesa e di trepidazione fissando la porta di casa e sperando che da un momento all’altro il compagno la varcasse. Invece nulla: alle 14 di martedì non si è presentato nella caserma dei carabinieri di Bitti per la firma e alle 16 non si è visto all’ingresso della colonia penale di Mamone dopo un permesso premio di cinque giorni per preparare l’esame di maturità all’istituto alberghiero di Siniscola. Introvabile ovunque. «Pietro non sei solo, torna a casa. La porta è sempre aperta, di giorno e di notte. Sai che io non ti lascio solo». Daniela Agus, di Ghilarza, lancia l’appello dalla casa di Bitti dove forze dell’ordine, barracelli e familiari sono mobilitati alla ricerca di Pietro Basile, condannato per l’omicidio del padre Franco avvenuto al culmine di una violente lite nella casa dei nonni. Era il giorno di Capodanno del 2014. Allora aveva 19 anni.

La storia

Nel 2017 la condanna a sedici anni di reclusione diventa definitiva. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Sebastiano Tola, ha voglia di riprendere in mano la sua vita, di non lasciarsi travolgere dall’enormità di quella tragedia. Si dedica agli studi nel carcere di Alghero, poi di Bancali dove trascorre la fase segnata dal Covid. A fine luglio del 2021 il trasferimento nella colonia penale di Mamone, a un passo da casa. Ha tante speranze anche perché gli è accanto Daniela. La via del riscatto passa attraverso la possibilità di godere della semilibertà tanto da aver cercato anche un lavoro in campagna. Forse non tutto va come pensava. Comunque ora ottiene un permesso di cinque giorni per presentare la prova di ammissione all’esame di maturità, regolarmente sostenuta. Il rientro a Mamone alle 16 di martedì, dopo la firma in caserma. Ma non si presenta da nessuna parte. Il giovane sparisce all’improvviso.

L’allarme

«A Mamone chiedeva di essere aiutato a reintegrarsi ma non veniva ascoltato. Poteva beneficiare della semilibertà, i termini sono scattati il 5 maggio. Ma gli è stato detto che prima avrebbe dovuto fare dieci mesi di articolo 21 (lavoro all’esterno ndr), una cosa che aspetta da ottobre», dice Daniela Agus. Non sa cosa sia successo al fidanzato: un allontanamento volontario, un malore. «Da diversi mesi mi ripeteva che era stanco», conclude lei guardando verso la porta di casa, aperta in ogni momento, tra attesa e crescente preoccupazione.