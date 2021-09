«Non sono una ragazza facile, contro di me attacchi sessisti»  

«Sono immagini pubbliche nei miei profili social, foto scattate per lavoro da fotografi professionisti».

Hanno preso le foto dal suo profilo Instagram e dopo aver sovrascritto volgarità di ogni sorta le hanno diffuse attraverso i servizi di messaggistica proprio all’inizio della campagna elettorale. Uno squallido attacco messo in atto nei confronti di Ylenia Foti, 27enne di Carbonia, candidata alle Amministrative nella lista “Pietro Morittu Sindaco” (in quota Italia Viva). «Hanno provato a screditarmi con frasi sessiste – racconta la giovane – ma io ci rido sopra».

Cos’è accaduto?

«Dopo che ho ufficializzato la mia candidatura, qualcuno ha modificato le mie foto. Hanno aggiunto delle frasi velatamente offensive. Ma è una cosa che avevo messo in conto».

Di che foto si tratta?

«Sono immagini pubbliche nei miei profili social, foto scattate per lavoro da fotografi professionisti».

Lei ha 162 mila followers. Ha mai avuto problemi in Rete?

«In passato ho ricevuto delle critiche. C’è sempre qualcuno che si diverte a strumentalizzare le mie foto, ma scelgo io cosa pubblicare».

Nel post ha scritto: “Anche io ho materiale che riguarda molti di voi ma di sicuro non sono andata dalle vostre mogli a mostrarlo”.

«Ho dei sospetti su chi possa aver modificato le foto. Penso si tratti di qualcuno che ho rifiutato. Ci sono persone di Carbonia che mi contattano per chiedermi un incontro, ma io non sono interessata».

Insinuano che lei faccia la escort, cosa risponde?

«Molti credono che ragazza bella significhi ragazza facile. Nulla di più sbagliato. Vendere la propria immagine non significa vendere il proprio corpo».

Ha sporto denuncia?

«Non ancora. In ogni caso tutte le foto sono coperte da diritti d’autore, dietro ad ogni servizio c’è un contratto scritto. Chi le usa senza autorizzazione rischia di doverne rispondere davanti alla legge».

Quali sono le ragioni della candidatura?

«Quello che mi circonda mi interessa. Per me è una nuova opportunità di crescita. Se venissi eletta mi metterei al servizio della mia città».

Esperienza politiche?

«Nessuna. Ma sono sempre molto attenta alle battaglie per la difesa dei diritti delle donne. Spesso utilizzo i miei spazi social per rilanciare i temi a me più cari».

Come mai è stata indicata da Italia Viva?

«Conosco i dirigenti locali, sono loro che mi hanno coinvolta. Ho accettato di candidarmi anche perché ripongo molta fiducia nel nostro candidato a sindaco».

Quali sono state le reazioni dopo il post?

«Sono stata contattata da diversi candidati e anche da persone che non conosco. Mi hanno manifestato la loro solidarietà. Strumentalizzare le foto a fini politici è profondamente sbagliato. Chi pensa che una bella ragazza non possa occuparsi di politica dimostra la sua mediocrità».

Che lavoro fa?

«Sono un’operatrice socio sanitaria. Come secondo lavoro faccio la modella da quasi dieci anni. Nelle mie scelte la mia famiglia mi ha sempre supportato, mi conoscono e si fidano di me».

