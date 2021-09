«Non sono stata la “stampella” del M5S» 

Nel 2016 si presentò con il sostegno di tre liste civiche. Non andò molto bene. Ottenne il 9 per cento dei consensi. Troppo pochi per andare al ballottaggio poi stravinto dal M5S guidato da Paola Massidda che stracciò Giuseppe Casti. Daniela Garau, 54 anni, avvocato e insegnante, ci riprova alla guida del centrodestra . Sarà sostenuta da tre liste: Patto Civico, Lega e Noi con voi (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Riformatori). Il nome circolava da tempo, ma è stato ufficializzato soltanto pochi giorni fa.

Pare che la Lega in un tavolo regionale avrebbe espresso qualche perplessità sulla candidata di una lista civica.

«A me non risulta».

Avrebbero preferito la rappresentante di un partito.

«Ripeto, non so di quel tavolo. Bisogna chiedere alle altre forze coinvolte».

Dicono che lei è indipendente rispetto ai partiti.

«Indipendente in che senso?»

Lo affermano anche i suoi avversari politici?

«Mi perdoni, ma non voglio entrare nel terreno della polemica. Che qui a Carbonia è molto fertile. Mi piace pensare alla città. Penso a presentare un’alternativa credibile di centrodestra».

Cosa cambia rispetto al 2016?

«Nel 2016 ero collegata con tre liste civiche. Solo due persone erano riconducibili ai Riformatori».

È stata cinque anni in minoranza.

«Un’esperienza per certi versi gratificante per quanto riguarda il riscontro con i cittadini. Se mi rimetto in gioco è grazie a loro. Purtroppo n on c’è stato un cambiamento. Nei primi tre anni hanno fatto poco o nulla».

Lei negli ultimi tempi ha garantito il numero legale in Aula.

«L’ho fatto perché c’erano progetti importanti, per non perdere i finanziamenti per decine di milioni. In altre circostanze, nel 2019 e nel 2020 Pd e affini in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo hanno garantito il numero legale. Potevano far cadere la Giunta e non l’hanno fatto».

Niente "stampella", dunque?

«Rispedisco al mittente queste affermazioni».

Cosa pensa di Paola Massidda?

«Il mio giudizo politico è negativo. Non giudico la persona».

Cosa pensa dei suoi avversari.

«Sono politicamente distanti da me. Fanno politica da vent’anni, non hanno dato risposte alla città».

Psd’Az e Udc appoggiano il centrosinistra. Prove di accordo in vista della prossime regionali?

«È un’anomalia intrinseca alla coalizione. Io penso solo a rappresentare il centrodestra».

Cosa pensa della rinuncia di Giuseppe Casti?

«È la dimostrazione che nel centrosinistra ci sono frizioni insanabili».

