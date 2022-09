«Non sono pentita, mai pensato a dimettermi» 

Monica Cadeddu (consigliera alla quale è stato revocato l’incarico di vicesindaca), Massimiliano Mameli (assessore dimissionario). E poi Claudia Serreli, Luca Littera e Alessandro Muroni che hanno già votato contro un provvedimento della maggioranza. Se i cinque consiglieri dovessero passare ufficialmente in minoranza, per non cadere la sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu avrebbe bisogno del sostegno di almeno due dell’opposizione.Se non avesse revocato l’incarico di vicesindaca a Monica Cadeddu non sarebbe in questa situazione. Tornando indietro prenderebbe la stessa decisione? «Sì, non mi sono pentita. La mia è stata una decisione ragionata, visto che la situazione con assenza di fiducia reciproca durava ormai da tempo. È stata una decisione di carattere personale. Ma invece che assumersi le sue responsabilità, Cadeddu ha trasformato il discorso da un punto di vista politico. E non mi sarei mai aspettata che anche gli altri quattro votassero contro la delibera sull’affidamento del servizio della scuola materna, proposta per i cittadini che arrivava da tutto il gruppo di maggioranza».

Nel 2023 lei non potrà ricandidarsi. L’uscita di Cadeddu è stata una sua decisione personale, o presa dall’alto in vista delle elezioni?

«Sono una persona in grado di intendere e di volere: nessuno si può permettere di entrare in merito di decisioni dove entra in ballo la dignità personale».

Sostiene che nel corso del tempo Cadeddu abbia manifestato comportamenti poco rispettosi sul piano personale e professionale. Un esempio?

«Preferisco che i dissidi rimangano nell’ambito personale».