«Non sono io l’assessore alle cene» 

“Assessore alle cene, venduto per 1 ciambella”. La scritta, apparsa ieri su una vecchia canaletta in disuso per l’irrigazione, sembrerebbe diretta al consigliere delegato all’Agricoltura Nicola Lai. Il quale però rifiuta di essere il destinatario del messaggio scritto con una bomboletta spray, che sembrerebbe richiamare gli spuntini che hanno caratterizzato le giornate di protesta contro il caro gasolio ed energia. Un presa di distanza anche perché Lai non ha quel ruolo. «Io non sono assessore e quello è un messaggio che non mi tocca minimamente. Al massimo, se si parla di me, si può parlare di consigliere delegato all’Agricoltura. Già questo la dice lunga sul livello di intelligenza degli autori di quella scritta», risponde Nicola Lai, 25 anni, agricoltore, scelto dal sindaco dGabriele Littera per rappresentare i temi legati al mondo rurale.

Le ragioni

“Assessore alle cene, venduto per 1 ciambella”: a Serramanna non sono pochi ad essere convinti che la scritta possa essere collegata al recente voto in Consiglio comunale che ha deciso l’aumento di alcune aliquote dell’Imu (tra cui, significativamente, quella sui terreni agricoli), con il voto favorevole anche di Lai. «Ho votato convinto e lo sono ancora ora. Non vedo perché dovrei cambiare idea dopo quella scritta», aggiunge il consigliere delegato all’Agricoltura. Lai, insieme ad altri agricoltori serramannesi, è stato in prima fila nelle giornate di occupazione della sala consiliare del Comune per protestare l’aumento dei carburanti e dell’energia elettrica.

I ruoli

Nella circostanza Lai era apparso nella duplice veste di imprenditore agricolo (carciofo e pomodoro da industria i cardini dell’azienda di famiglia) e di rappresentante dell’amministrazione di cui fa parte. La settimana circa di occupazione era stata scandita, oltre che dal grido di protesta per i rincari dei costi di produzione e dai gesti clamorosi come i carciofi regalati ai passanti, dai momenti conviviali tra i coltivatori. Le immagini che riprendevano i manifestanti consumare carni arrosto hanno fatto il giro del web. L’esposizione sui social, unita al voto che ha fatto salire l’aliquota Imu per i terreni agricoli (per altro esentati coltivatori diretti) da 0,76 a 0,86 per cento avrebbe armato la mano dell’autore della scritta. «Non so dove vogliano arrivare ma è un fatto che si commenta da solo: quello che c’è scritto non ha nessun senso, ne nel merito di quello che c’è scritto e anche perché non c’è nessun Assessore all’agricoltura. Io non mi sento toccato», ripete Lai.