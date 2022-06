«Non sono io ad aver tradito il M5s» 

«Ci sono stati episodi spiacevoli, come le dimissioni dell'assessora Alessia Meloni: ritengo si potesse trovare un punto d'incontro. In quest'occasione si è fatto un passo indietro verso una sperimentazione nel bando di igiene urbana che avremmo dovuto difendere. Sono poi venuti meno alcuni valori fondanti della nostra visione politica: il bilancio partecipato, la trasparenza nella consultazione degli atti amministrativi. Infine un dettaglio minimo ma molto significativo: cambiare nome agli eventi culturali avviati dalla precedente amministrazione, come a rimarcare una separazione netta fra prima e adesso».

«Il vaso ha cominciato a essere colmo in occasione dell'acquisto dei pc per il Consiglio durante la pandemia. Eravamo nati per combattere lo sperpero di soldi pubblici: chi non ha un cellulare dotato di connessione? C’è poi la morte dell'associazione locale, il cui confronto era sempre stato foriero di dibattiti e confronti. L’amministrazione si è chiusa sempre più a riccio, adagiandosi nell'autoreferenzialità».

Dei cinque consiglieri grillini “aventiniani” Ivano Melis alle ultime elezioni comunali era stato il più votato: 546 preferenze. Nonostante l’addio alla maggioranza della sindaca Sabrina Licheri ritiene di non aver tradito i suoi elettori: «Tutti i giorni – sottolinea – incontro e parlo con le persone. A fronte di critiche e malcontenti, laddove mi è stato possibile ho sostenuto l'operato dell'amministrazione».

Poi cos’è cambiato?

La goccia che ha fatto traboccare il vaso?

La sindaca dice di aver provato in tutti i modi a coinvolgervi.

«Farlo a spot è inutile e poco fruttuoso. I rapporti interpersonali si curano nel tempo. Mi rendo conto non sia semplice e non sia una responsabilità esclusiva della sindaca ma son stato testimone di situazioni in cui questa qualità ha faticato a emergere. Un esempio: se sai che hai la maggioranza appesa a un filo, perché non attui il coinvolgimento portando il bilancio in commissione?».

Licheri dovrebbe dimettersi?

«Ovvio. E non sono giunto dall'oggi al domani a una conclusione così dolorosa».

Eppure la maggioranza dei consiglieri grillini è rimasta fedele alla sindaca.

«Non mi permetto di mettere bocca sul comportamento altrui. In ogni modo cinque “dissidenti” non sono pochi. E se aggiungiamo un altro consigliere e un’assessora dimissionari il numero comincia a essere rilevante».

In quale settore ritene che la sindaca abbia fallito?

«In urbanistica gli accordi di programma sono stati un vantaggio per le grosse società che hanno beneficiato nell'immediato delle varianti, mentre le opere da realizzare in cambio ancora non si vedono. L'auditorium al posto delle scuole Pintus è lì che grida vendetta. Del sottopasso di via Coghe non si vede traccia. Emergenza abitativa mai affrontata. Per non parlare dello stato delle strade, emergenza che meritava ben altra attenzione».

La vostra è una congiura di palazzo orchestrata dall’ex sindaco Mario Puddu?

«Questa è un'offesa nei miei confronti e degli altri quattro ma anche nei confronti di Mario. Rivendico e ribadisco il mio vivere la comunità, sentire la gente, dire la mia e fare di ciò lo specchio dell'agire politico. E confesso: se non fosse stato per Mario Puddu, io e qualche altro avremmo staccato la spina molto prima».

Si sente ancora del M5s?

«Sento ancora miei i principi del Movimento, con le dovute smussature rispetto ai modi della prima ora».

Rischiate l'espulsione dal partito.

«Attendo sviluppi e comunque la questione non mi toglie il sonno. Se sarò espulso, pazienza: attendo i motivi. La preoccupazione non sarà la compromissione di una carriera politica».

Sarà in Aula per l’approvazione del bilancio?

«C'era uno 0,01% di possibilità vanificato dal trattamento ricevuto sia in Aula il 31 maggio che con qualche post successivo, sceso anche sul personale. Il discorso è chiuso».

Si candiderà alle prossime comunali?

«Mi sono avventurato in politica prima come attivista e poi candidandomi per pura passione. Ma le idee e i progetti devono essere accompagnati soprattutto da compagni di viaggio con cui si condivida il modo di agire e vivere la comunità».

