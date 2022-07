Non solo mare, mistero fitto 

Mistero sul programma agostano di Non solo mare, che quest’anno porta, con un gioco di parole, lo slogan E-state a Lanusei. Di certo l’estate lanuseina, che ha preso il via ufficialmente venerdì sera con lo spettacolo teatrale della compagnia Up&Down e il suo “Finché morti non ci separi”, arricchito dal regista e attore Silvano Vargiu, non potrà contare sulla Pro Loco. Solo alcune persone che hanno dato disponibilità contribuiranno all’organizzazione. Per il programma di agosto, intanto, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Tuttavia l’amministrazione promette un programma ben assortito.

Attesa

Dalle indiscrezioni sarà un Non solo mare ricco di musica, eventi culturali e percorsi enogastronomici. Confermate le serate di maggior successo delle passate edizioni, come Un borgo di birra, e il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, dal mondo della cultura, dello spettacolo, dell’associazionismo, da sempre anima vibrante della cittadina. L’assessore al Turismo, Francesca Loi, commenta: «Per me è un grande onore aver iniziato Non solo mare con lo spettacolo di questi ragazzi, a dimostrazione del cuore grande della nostra comunità, del valore dell’inclusività che ci contraddistingue e per dare una forte impronta di condivisione, pari opportunità e inclusione, perché unire è meglio che dividere. Questo è solo l’inizio di un calendario fitto di eventi e manifestazioni, sia musicali che culturali nonché enogastronomici, ce ne sarà per tutti i gusti e ci saranno delle belle sorprese, sia per i lanuseini che per i turisti».

Burocrazia

La Pro Loco, intanto, ha fatto un passo di lato e la presidente Tetta De Cannas spiega il perché: «Quest’anno non saremo tra gli organizzatori di Non solo mare, ma i soci che hanno dato la disponibilità a collaborare affiancheranno il Comune nell’organizzazione e nella buona riuscita della manifestazione. Purtroppo, la burocrazia avrebbe allungato troppo i tempi per un’adesione da parte della Pro Loco». Nelle intenzioni, proseguire con un calendario di eventi anche fuori stagione.