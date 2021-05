«Non siamo una guardia  medica» 

I cosiddetti medici in affitto il team privato che dal primo maggio gestisce il Punto di primo intervento del Delogu intervengono nella polemica che si è accesa dopo le accuse del manager della Assl Francesco Cossu che tra le altre cose aveva osservato anche che ai medici in affitto non è dato utilizzare il ricettario convenzionato, ma possono fare solo le ricette bianche.

I medici in affitto

«I nostri medici sono equiparati ai dipendenti dell'ospedale. Hanno accesso al formulario per le prescrizioni e possono richiedere esami. Il nostro ruolo all'interno dal presidio ospedaliero ricalca in tutto e per tutto la funzione del dipendente pubblico – spiega Matteo Zanella, uno dei soci della Mst Group, che ha preso in gestione il Punto di primo intervento dell’ospedale Delogu – È vero che all’inizio ci sono state delle criticità legate al laboratorio analisi e alla radiologia, ma sono già state superate e nessun ha avuto disagi. La struttura organizzativa e l'azienda ospedaliera con cui ci interfacciamo hanno dato piena disponibilità». Dalla riapertura sono diverse decine i pazienti che hanno usufruito del servizio: «Abbiamo riscontrato dei feedback positivi da parte dei pazienti. Sinora non si sono registrate attese e siamo operativi per tutte le richieste che arrivano».

Guardia medica?

Poi rispondendo a chi ha equiparato il Punto di primo intervento ad una sorta di Guardia Medica: «Il nostro lavoro non è equiparabile in nessun modo a quello di una guardia medica. Le differenze sono sostanziali: la gara d'appalto prevedeva l'impiego di precise figure e con un profilo superiore. La risposta terapeutica e diagnostica che i medici in servizio al Punto di primo intervento propongono è completamente diversa da quella offerta dalla guardia medica. Qualche giorno fa, ad esempio, per un trauma cervicale, abbiamo richiesto una Tac, effettuata nella Radiologia del Delogu. È capitato di ricevere non solo codici bianchi e verdi. In quei casi si è proceduto con diagnostica e stabilizzazione per poi indirizzare i pazienti verso le destinazioni più appropriate».

Il Cimo

Secondo il segretario provinciale del Cimo Giampiero Sulis: «Il Punto di primo intervento a Ghilarza va fatto funzionare in rispetto della normativa. La teleradiologia (gli esami vengono effettuati a Ghilarza, ma refertati da un radiologo ad Oristano, ndc), si può fare solo per le urgenze, dunque non in una situazione di routine come quella di Ghilarza, dove manca il personale tecnico e medico in Radiologia. Inoltre il Punto di primo intervento di Ghilarza non è neppure integrato nella rete del 118 e quindi non si capisce quali possano essere le urgenze». E continua: «La sanità oristanese è stata depauperata di tante figure professionale. In tutta la provincia ci sono 25 posti letti di chirurgia per 160 mila utenti: non è normale. Rimettere in sesto questi problemi non sarebbe più urgente dell’attivazione di un punto di primo intervento a Ghilarza? Perché non sono state garantite le risorse di Ghilarza per Oristano dove gli accessi sono nettamente superiori? ».

