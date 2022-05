«Non siamo più un rione dormitorio» 

Trasformare un quartiere considerato “dormitorio”, in un luogo pieno di vitalità, coinvolgendo i suoi residenti nelle più svariate attività. Un obiettivo raggiungibile, a cui credono molto le volontarie e i volontari di Mesa Noa, cooperativa di comunità che con i suoi 270 soci a Mulinu Becciu sperimenta un nuovo modello economico e sociale, basato sulla collaborazione e la solidarietà fra le persone, sul rispetto dell’ambiente e sul supporto alle produzioni sostenibili del territorio.

Nata a Cagliari nel 2019, via via si è espansa. In via Crespellani ha fondato il primo emporio collaborativo e autogestito della Sardegna, che sostiene l’economia locale e diffonde la cultura del cibo sostenibile e a basso costo.

Il progetto

E proprio da loro è nata l’idea di dare vita al progetto “Vivi Mulinu Becciu”, rivolto a chi ci abita, promuovendone la partecipazione attiva. Nasce dall'incontro con le realtà presenti in vari ambiti: sport, mobilità sostenibile, commercio etico, teatro, arte e cultura «Con l’emporio ci siamo fatti conoscere», racconta Tiziana Diana, presidente di Mesa Noa: «Abbiamo fatto un'indagine tra gli abitanti e le realtà locali per capire quali fossero le esigenze e cosa fare insieme. Si sono resi conto che c’era bisogno di eventi per rivitalizzare il rione. Abbiamo perciò cominciato, come Mesa Noa, fare aperitivi, degustazioni, letture, presentazioni di libri, laboratori di cibo e di riciclo creativo. Sono andati bene. E così, sulla scia di questo successo, pochi mesi fa abbiamo dato vita al progetto “Vivi Mulinu Becciu”: proponiamo attività culturali, sportive e di aggregazione sociale a cui collaborano realtà e associazioni».

AperiPong

La prima iniziativa del progetto è l’AperiPong, una serata di sport e buon cibo che si terrà domani dalle 17. Organizzato da Mesa Noa e dalla Marcozzi, nell’Arena Marcozzi in via Crespellani 11, prevede l’esibizione della squadra 4 volte Campione d’Italia di tennistavolo. Chi vorrà potrà cimentarsi in questo sport. Poi, all’emporio di Mesa Noa, la degustazione dei prodotti. «Sarà il primo di tanti eventi di Vivi Mulinu Becciu», dice Diana: «I presupposti sono buoni. Le attività si sono mostrate entusiaste di collaborare. Ci aspettiamo lo stesso dalla gente. Mulinu Becciu ha molte potenzialità». Del progetto Vivi Mulinu Becciu sono entrate a far parte, come promotori, ArCoEs Arteterapia, Marcozzi, Mondadori Bookstore I Mulini, parrocchia Madonna della Strada e Donne in Bici e Micromobilità. Quest’ultima organizzerà una caccia al tesoro con lo scopo di conoscere meglio la storia del quartiere.