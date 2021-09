«Non siamo la vecchia politica» 

Ha il sostegno di quattro ex sindaci e di una coalizione composta da sei liste rafforzata da un’accordo informale con Psd’Az e Udc. Punta alla vittoria al primo turno, ma chiaramente non lo dice per scaramanzia. Pietro Morittu, 43 anni, funzionario dell’Ats a dispetto della giovane età vanta una lunga esperienza amministrativa. Consigliere comunale uscente, assessore con Tore Cherchi, due volte capogruppo del Pd. Nel 2016 fu il più votato in casa dem con 472 preferenze. Questa volta torna in campo come candidato a sindaco. La sua campagna elettorale è iniziata da settimane. «Abbiamo lavorato per mesi in piena pandemia per il programma amministrativo».

Come mai è venuto meno l’accordo con Articolo Uno?

«Per cinque anni, pur non avendo rappresentanti in Consiglio, hanno fatto opposizione insieme a noi. Erano presenti al tavolo delle trattative con una loro delegazione. Poi hanno deciso di fare l’accordo con i Cinque Stelle sostenendo la continuità amministrativa».

Avete il sostegno di Psd’Az e Udc. Prove tecniche di accordo in vista delle prossime Regionali?

«Nella coalizione “Carbonia 2021” non ci sono liste riconducibili a Pd’Az e Udc. In ogni caso non ho avuto alcuna pressione dai vertici regionali dei partiti».

Giuseppe Casti si è fatto da parte.

«Il suo è stato un atto di generosità rispetto all’esigenza primaria di trovare un’alternativa al M5S e alle destre».

L’ex sindaco avrà un posto in Giunta?

«Non abbiamo parlato di assessorati. Più che altro puntiamo ad avere una squadra dal profilo elevato. Abbiamo il sostegno di quattro ex sindaci. Si sono messi a disposizione per questo progetto».

Cosa risponde a chi sostiene che la vostra coalizione rappresenta il ritorno alla vecchia politica?

«Non sono d’accordo. Fare politica significa essere preparati e consapevoli del ruolo. Non credo sia una discriminante avere nella coalizione alcune personalità che hanno ricoperto ruoli importanti, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello imprenditoriale».

Cosa pensa della sindaca uscente?

«Secondo me Paola Massidda dal punto di vista politico ha pagato l’inesperienza. Non voglio aggiungere altro».

E di Daniela Garau?

«Rappresenta la destra sovranista e populista. La nostra proposta è sicuramente alternativa alla sua».

In caso di vittoria troverete un Comune con le casse vuote e un bilancio in rosso.

«Le casse del Comune non versano in buone condizioni. Sicuramente non faremo false promesse. Cercheremo di attrarre risorse dall’estero, dallo Stato e dalla Regione»

Come farà la campagna elettorale?

«In giro per la città a piedi. Parlo con le persone, mi fermo nei quartieri. Una campagna elettorale alla vecchia maniera».

RIPRODUZIONE RISERVATA