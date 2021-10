«Non si scia a Tortolì, ma il Comprensorio include i paesi vicini» 

Chessa dà una sua lettura della delibera che ha creato ilarità tra i sindaci del territorio. «So bene che a Tortolì e dintorni non nevica praticamente mai, ma non siamo stati noi a definire il comprensorio sciistico. Ben vengano, eventualmente, i contributi dei sindaci, tra cui Salvatore Corrias che mi è simpatico, per apportare adeguate modifiche. Si facciano promotori di iniziative utili anziché magari pensare a qualche favoritismo». L’assessore al Turismo entra nel merito della vicenda: «Avevamo l’urgenza di approvare la delibera in forza a una legge nazionale per la ripartizione di fondi destinati a imprese danneggiate dalla pandemia. Abbiamo 101.116 euro da assegnare in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all’interno del comprensorio sciistico».

Che Tortolì, Lotzorai e Girasole non siano località vocate al turismo sciistico, l’assessore Gianni Chessa ne è ben consapevole. E non fa mistero di non aver gradito l’ironia delle istituzioni locali sull’inserimento di questi stessi paesi nel comprensorio sciistico: «Alcuni sindaci, prima di rilasciare dichiarazioni e commenti, si leggano bene le leggi nazionali riportate sulla delibera. I primi cittadini debbono soprattutto documentarsi quando trattano gli argomenti».

La nota inviata ieri e firmata dalla direzione dell’assessorato al Turismo però definisce paese costiero, oltre a Tortolì e Lotzorai, anche Arzana, non proprio sulla costa, centro di 2.300 anime che sorge a 670 metri sul livello del mare.

L’assessore

La nota

Nella comunicazione del primo ottobre trasmessa dalla direzione generale dell’assessorato al Turismo allo stesso Chessa sui comprensori turistici, nella quale Arzana viene definito paese costiero, sono illustrati i principi che hanno ispirato la delibera finita nella pentola a pressione delle polemiche politiche. «I Comuni di Villagrande e Desulo, dotati di impianti e pista, quest’ultimo con tapis roulant e manovia che consente di poter classificare l’impianto quale “pista da sci”, ovvero “campo scuola” avente pendenza inferiore al 5 per cento) sono quelli rispetto ai quali si sono identificati “contigui”. Infatti, la delibera della Giunta regionale nel definire il “comprensorio sciistico” (un’area attrezzata, abitualmente riservata alla pratica degli sport sulla neve comprendente il territorio di uno o più Comuni ove è situata la partenza, l’arrivo o il passaggio di almeno un impianto di risalita e pista da sci di discesa, Villagrande e Desulo), introduce i “Comuni contigui”, cioè quelli che “completano l’offerta turistica, intendendosi così i Comuni di area montana, ciascuno confinante con almeno un Comune di cui in precedenza». Il concetto di area montana non confligge con la classificazione dei comuni tra costieri e non costieri, soprattutto se consideriamo la morfologia della Sardegna e il fatto incontestabile che sia un’Isola».

Servizi carenti

Dall’Assessorato chiariscono che per potenziare l’offerta turistica invernale sia necessario un potenziamento dei servizi. «Occorre evidenziare che i due Comuni dotati di impiantistica, Villagrande e Desulo, sono assai carenti di servizi turistici in senso lato mentre al contrario lo sono diversi centri contigui, che completano l’offerta di quelli del comprensorio in generale: se Villagrande e Desulo sono dotati di impianti, quelli contigui offrono servizi complementari ma essenziali per una fruizione turistica del territorio, esperienziale a 360 gradi».

