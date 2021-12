Non si può turbare l’asta che non c’è 

L’asta fallimentare del Geovillage non c’è, la vendita giudiziaria non è stata bandita, come si può condizionare una procedura che non esiste? Con alcune semplici considerazioni, il procuratore generale della Corte di Cassazione, Ciro Angelillis, ha innescato un ordigno giuridico a orologeria dentro la maxi inchiesta sul Geovillage. È questo il dato nuovo e del tutto inaspettato che arriva da Roma, dopo l’annullamento delle misure interdittive emesse a carico del direttore del Cipnes Aldo Carta e dell’imprenditore Gavino Docche. La Procura generale ha chiesto l’invalidazione delle misure, con una argomentazione sintetizzata in poche semplici parole: «Se non esiste un procedimento prodromico all’espletamento di una gara, non può esservi una sua alterazione attraverso modalità collusive e clandestine». Quindi, se non ci sono neanche gli atti preparatori della vendita fallimentare del Geovillage, come si può contestare la turbativa della stessa vendita?

Indagine finita?

Le valutazioni della Procura generale della Cassazione non sono acqua fresca, come non lo sono le motivazioni dell’annullamento (con rinvio al Tribunale del Riesame di Sassari) del provvedimento che cancella la sospensione di Aldo Carta. Ciro Angelillis (pm stimato dell’Antimafia barese, protagonista di una stagione di importati inchieste prima della promozione in Cassazione) scrive: «Le condotte delineate nei capi di imputazione non attengono alla fase liquidatoria e, pertanto, non sono idonee ad aggredire la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento». L'esatto opposto di quanto sostenuto dalla Procura di Tempio. Va puntualizzato subito che i pm galluresi hanno spiegato bene la loro tesi: l’asta non c’è, non si arrivati alla vendita del compendio, proprio perché la procedura è stata condizionata in modo illecito dagli indagati, che avrebbero agito per “contrastare, fin dal suo sorgere, ogni iniziativa della curatela finalizzata alla vendita del compendio fallimentare”. Si tratta di due valutazioni (quella di Angelillis e l’altra della Procura di Tempio) completamente diverse. Ma un dato è incnofutabile: all’epoca dei fatti contestati, non era stata fissata nessuna asta, come, ancora oggi, si è in attesa del bando.

«Accolta nostra tesi»

Dice l’avvocato Marzio Altana, legale di Carta, insieme ad Alessando Gentiloni Silveri: «Ora attendiamo le motivazioni della Cassazione, ma la Procura generale ha accolto la nostra tesi, ossia quello che diciamo da un anno». Ieri, in serata, è arrivata la nota dei legali di Docche: «La Cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della misura cautelare, applicata nei confronti dell'ingegnere Docche. È stato accolto il ricorso che contestava la sussistenza degli indizi. Il Tribunale del Riesame di Sassari, quindi, dovrà procedere al nuovo esame. L'ingegnere Docche ed i suoi difensori, Pietro Carzedda, Gianluca Tognozzi e Danilo Romagnino esprimono grande soddisfazione». E adesso la palla passa ai pm di Tempio, che dovranno decidere come chiudere l’inchiesta.