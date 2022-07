Non si fermano i raid contro i pescatori 

Quella tranquillità che i pescatori desiderano da tempo non arriva. A Marceddì, dopo i furti e gli atti intimidatori messi a segno negli ultimi mesi e culminati poi con l'incendio che ha causato danni pesantissimi alle attrezzature da pesca, i danneggiamenti continuano.

I raid

Due notti fa, sempre all’altezza della terza peschiera, qualcuno ha rubato seicento nasse pronte per catturare i granchi che in questo periodo vengono utilizzati per alimentare i polpi in vista dell'inizio della pesca. È stata anche scassinata anche la porta di un ufficio del Consorzio pesca. Inoltre è stata rubata numerosa attrezzatura che i pescatori avevano acquistato per allestire le cucine dell’ittiturismo.

La protesta

Il presidente del Consorzio Antonio Loi non sa più come fare per fermare i vandali: «Siamo disperati ma anche molto scoraggiati. Non possiamo lavorare in questo modo. Nonostante l’aiuto costante delle forze dell’ordine che conoscono la situazione non ci lasciano in pace. Sono atti che ci danneggiano, che vanificando i lavori fatti compromettendo le attività future. Ogni giorno succede qualcosa». I vandali agiscono quasi sempre la notte all’interno della terza peschiera dove il Consorzio sta investendo importanti risorse per creare nuovi posti di lavoro. «Più di chiedere aiuto agli enti competenti non so che fare - va avanti Loi - Questo fenomeno va fermato urgentemente. Devono essere messe in salvo circa cento famiglie che vivono grazie al Consorzio pesca di Marceddì». Sino a pochi giorni fa non erano in funzione nemmeno le telecamere perché manomesse dai vandali: «Ora però - conclude Antonio Loi - sono state ripristinate». I vertici del Consorzio già da tempo hanno presentato diverse denunce indicando alle forze dell’ordine alcuni sospetti. E chissà se qualcuno a breve verrà punito.