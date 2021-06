«Non sarà l’estate delle libertà» 

Primo giorno d’estate, ferie vicine e mascherine all’aperto pronte a sparire da fine giugno: l’entusiasmo dei sardi è alle stelle, ma chi pensa a un imminente “liberi tutti” si sbaglia di grosso. Parola di scienziati.

In realtà, l’ottimismo non manca neppure tra medici e virologi, ma a frenare un eccessivo entusiasmo stanno contribuendo alcuni fattori collaterali, non ultimo l’arrivo prepotente dell’ultima variante del coronavirus, la Delta , che in Inghilterra sta colpendo pesantemente una popolazione già ampiamente vaccinata e che promette di sbarcare presto anche nella nostra isola con numeri ben più consistenti di quelli attuali.

Avvertenze

Ecco perché il coro degli esperti si è alzato ancora una volta unanime in Sardegna: «Abbassare la guardia sarebbe un errore» dicono sia l’epidemiologo dall’Aou di Sassari Giovanni Sotgiu, che il docente di Igiene, Paolo Castiglia. «Troppe incognite potrebbero infatti far ripartire i contagi e vanificare tutti gli sforzi fatti».

Eppure la decisione di eliminare l’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi all’aperto dai primi di luglio (le ultime ipotesi potrebbero anticipare lo stop addirittura a fine giugno) ha incontrato il favore della comunità scientifica: «La data di inizio deve essere vincolata al tasso di vaccinazioni – conferma Castiglia –, ma non può certo non tenere conto dei livelli di assembramento anche negli spazi all’aperto. In strade o spiagge poco frequentate non ha ormai senso usare la mascherine, ma il discorso cambia in situazioni più caotiche. Non scordiamoci infatti che stiamo per aprire le porte a migliaia di turisti che non saranno tracciati e che potenzialmente potrebbero essere un rischio per la nostra salute – prosegue il professore –, motivo più che sufficiente per raccomandare l'uso delle mascherine anche in spazi all'aperto quando i distanziamenti vengono meno».

Rischi

Oltre confine i segnali per non lasciarsi andare ad eccessivi festeggiamenti ci sono tutti: «Pensiamo al Regno Unito – dice ancora Sotgiu –, dove, nonostante la popolazione con doppia dose di vaccino abbia toccato quasi il 50% (contro il 26% del nostro Paese), si sta affrontando una nuova ondata di contagi da variante Delta, più pericolosa di quelle precedenti e pronta con tutta probabilità ad arrivare in Sardegna con la ripartenza a pieno ritmo del turismo straniero».

Gli ingredienti per un ritorno allo stato di crisi ci sono quindi tutti: «Se non monitoriamo gli spostamenti controllando vaccinazioni e tamponi – dice ancora Castiglia – favoriremo di certo il ritorno del virus. La strategia per riabbracciare la normalità dovrà quindi eliminare gradualmente le restrizioni, stando però attenti a non permettere un allentamento di quelle ancora in piedi».

Sotgiu avverte: «Ad aggravare potenzialmente il quadro ci sarà anche il prevedibile rallentamento che la campagna vaccinale registrerà a luglio e agosto. Complici le ferie, in molti rinunceranno infatti a completare il ciclo con la seconda dose o addirittura a farsi somministrare la prima. Un elemento che ci renderà ancora più fragili davanti a varianti del virus più aggressive »

Soluzioni

Gli esperti ne sono certi: la parola d’ordine per sposare alla perfezione prudenza e voglia di libertà sarà “buon senso”. «Dobbiamo usare la testa per non ripetere gli stessi errori dell’estate scorsa – ribadisce Castiglia-, la mascherina non deve perciò finire nel cassetto, ma essere utilizzata all’interno di locali affollati o centri commerciali».

Della stessa idea Sotgiu: «Il passaggio graduale da un periodo di restrizioni al loro allentamento deve essere gestito con cautela. Sappiamo infatti che in passato l'aumento dei contagi registrati nel Regno Unito è stato sempre replicato a distanza di qualche settimana in Italia. Indizio più che solido per farci sospettare che l’aggravarsi del bilancio sanitario in Uk potrebbe colpire il nostro Paese in piena estate se non dovessimo prepararci in maniera adeguata. Sottostimare gli effetti di una nuova ondata di contagi - conclude il medico sassarese -,alla luce di ciò che è successo da inizio pandemia, sarebbe un errore imperdonabile».

