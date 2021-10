«Non potevo testimoniare, in reparto ero solo» 

Era stato nominato consulente di parte per un incidente stradale, ma a giugno quando è stato chiamato dal Tribunale di Nuoro a comparire per testimoniare su quelle lesioni gravi, il medico non ha potuto presentarsi. E la giustificazione l’ha fornita ieri: «Avrei dovuto chiudere il reparto di Ortopedia non c’erano colleghi per sostituirmi». Per l’allora primario Pier Luigi Pittalis, quella è stata una scelta obbligata. Ma per quell’assenza, la giudice Claudia Falchi Delitala, quattro mesi fa lo ha sanzionato per 300 euro. Multa che, ovviamente, ieri la stessa giudice ha revocato. Pittalis, ora in pensione, finalmente può permettersi di presentarsi in tribunale. Una delle tante e gravi limitazioni nella vita non solo dei pazienti, ma anche degli specialisti della sanità nuorese, costretti a orari massacranti per la carenza di medici, con reparti chiusi ed esposti in Procura. In Ortopedia oggi la situazione di emergenza non si è risolta: da due settimane si fanno solo le urgenze. E ora scoppia pure il caso infermieri: mentre per i precari delle Assl di tutta la Sardegna c’è la proroga per un anno del contratto a tempo determinato, a Nuoro si arriva fino a dicembre: «Sorgono immensi dubbi sulla decisione», tuona il consigliere di Leu, Daniele Cocco che ha presentato un’interrogazione.

La giustificazione

Quello che oggi fa discutere è il caso dell’ex primario di Ortopedia sommerso di lavoro. «Perché la scorsa volta non si è presentato in udienza?», gli ha chiesto ieri la giudice. E la risposta è stata spiazzante: «Ho mandato una mail, eravamo senza personale, avrei dovuto chiudere il reparto». L’emergenza andava avanti già da mesi, ed è esplosa proprio quando il primario è andato in pensione. Da lunedì 11 ottobre, infatti, i medici dell’Ortopedia possono garantire solo interventi in caso di emergenza e accetta pazienti da operare, ma solo per trasferirli negli altri ospedali: Ozieri, Sassari, Oristano e Tempio. L’allarme era scoppiato poco prima della chiusura di Chirurgia, un altro caso risolto solo parzialmente. La situazione insomma era nota da mesi ed è stata tamponata con la convenzione di due medici da Tempio.

Dottori “bed manager”

Da medici a “bed manager” con turni anche di dodici ore consecutive. Ortopedia è un altro reparto prossimo alla totale chiusura. Sembra uno scherzo, ma di fatto gli specialisti presenti nei reparti che non possono operare ma fare solo le urgenze e si stanno trasformando in specialisti nella ricerca di posti letto. A loro infatti non tocca più il compito di curare i pazienti, ma quello di trovare per tutti un posto negli altri ospedali.