«Non potevano salvare Mazzoccu» 

Otto anni fa, sui social e per molte testate giornalistiche, era il codardo che ha lasciato morire babbo e figlio in mezzo a un mare di fango. Dal 2013, Salvatore Ledda, cagliaritano, dipendente dell’Anas, lotta in tribunale per la sua dignità. E ora i giudici si sono espressi. Il gip di Tempio, Caterina Interlandi ha archiviato il fascicolo per il reato di omissione di soccorso che era stato aperto, dopo l’alluvione di Olbia, a carico di Ledda e del diretto superiore, il capo nucleo dell’Anas, Francesco Ignazio Tufu. I due erano accusati, in concorso, di non avere aiutato Francesco Mazzoccu e il figlioletto Enrico, che, aggrappati a un palo, cercavano di salvarsi dalla furia di un torrente diventato un mostro implacabile. Il gip ha accolto la richiesta della Procura, non ci sono neanche le condizioni perché Ledda e Tufu vadano davanti a un giudice.

Troppo lontano

Il caso era già arrivato in Tribunale qualche anno fa, aveva fatto il percorso a ritroso con la restituzione degli atti al pm per problemi procedurali. E la Procura ha riconsiderato tutta la vicenda ed è emerso questo. Nel pomeriggio del 18 novembre 2013, mentre Olbia è devastata dal Ciclone Cleopatra, il capo nucleo Anas, Francesco Tufu, da un ordine a Ledda, indicandogli un settore da presidiare del prolungamento di via Vittorio Veneto. È crollato un ponte e Ledda deve bloccare le auto prima della voragine. Una persona si avvicina a Ledda e gli chiede, disperata, di spostarsi, perché bisogna formare una catena umana per salvare la vita ai Mazzoccu. Ledda non si muove, purtroppo Francesco Mazzoccu morirà insieme al figlio di 4 anni. Il pm ha disposto la misurazione della distanza dal punto presidiato da Ledda a quello dove si trovavano i Mazzoccu. Esattamente cinque chilometri. Per il pm, Ledda non poteva e non doveva spostarsi, perché aveva avuto un ordine e perché le persone che avevano disperato bisogno di aiuto non erano davanti a lui.

Cadono le accuse per Francesco Tufu (difeso da Raffaele Tufu) e per Ledda, assistito da Monica Liguori. Dice l’avvocata: «Ledda è stato colpito duramente, per tutto quello che è stato scritto e detto. Condannato prima di un processo che invece non deve essere neanche celebrato».