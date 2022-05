«Non poteva intascare i contributi» 

Oltre a fare il vigile urbano gestiva anche la propria azienda agricola che avrebbe ricevuto finanziamenti pubblici. L'agente Giuseppe Edmondo Loi, 58 anni di Guspini, è accusato di truffa ai danni dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea). Nei giorni scorsi si è aperto il processo davanti al giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, che dovrà accertare come siano andate le cose.

L'accusa di truffa

Al termine delle indagini, condotte dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, il vigile è stato rinviato a giudizio anche per l'ipotesi di falso. Nel dettaglio la Procura gli contesta di aver dichiarato di essere titolare, in virtù di contratti d’affitto, di un numero di terreni superiori a quello reale, ottenendo tra l’ottobre 2014 e il febbraio 2015 dei contributi dall’Agea per 14.705 euro. Da novembre 2015 all’aprile 2016, inoltre, avrebbe ottenuto dall’Agenzia altri 12.791 euro, più altri 13.513 dal novembre 2016 all’agosto 2017. Ulteriori 7 mila euro, infine, sarebbero stati erogati tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018. Oltre a questi soldi, il pm ha formulato ulteriori imputazioni per truffa per forniture di gasolio superiori rispetto ai terreni realmente posseduti: 3530 litri nel 2016, 3630 nel 2017 e 2340 nel 2018.

L’accusa di falso

Le ipotesi di falso, invece, sarebbero legate alle dichiarazioni di svolgere lavori per conto proprio, mentre in realtà l’agente (dipendente del Comune di Guspini) avrebbe svolto l’attività per conto di terzi. Avrebbe anche attestato falsamente – sempre secondo la Procura – di svolgere attività extra lavorativa presso la propria azienda agricola o nei terreni dei genitori, lavorando invece per altri. A difendere Loi c’è l’avvocata Marinella Madeddu, convinta di riuscire a dimostrare nel processo l’innocenza del suo assistito. Prossima udienza il 12 luglio.