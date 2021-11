«Non pago più per questo tugurio» 

Nel suo alloggio da incubo in cui vive col marito e altri familiari, ci sono nove finestre: «Quasi tutte sono in condizioni prossime al cedimento totale. La situazione è tale che gli infissi grondano litri di umidità e in questi giorni di piogge intense la situazione è diventata insopportabile». Lo scenario peggiore si riscontra nei due bagni, in una camera da letto e in un’altra camerette che teoricamente potrebbe («Ma non è davvero il caso», precisa la donna) ospitare il nascituro. Ma sono preoccupanti anche le condizioni dei muri anneriti dall’umidità.

La Forgia è una dei tanti inquilini dell’Azienda regionale edilizia abitativa, che a Carbonia e nel Sulcis Iglesiente vanta un patrimonio di 4.000 alloggi, molti dei quali, in particolare nel capoluogo del Sud Sardegna, pagano anni (se non decenni) di manutenzioni fantasma. La donna dal 2004 risiede in un palazzo di via Dalmazia: da tre anni è coinvolta in un piano di rientro per morosità pregresse, «volutamente sospeso da me perché è impensabile attendere una vita per rimettere in sesto alcune finestre e bloccare le pesanti infiltrazioni».

Pareti in alcuni punti nere come la pece, finestre e tapparella a pezzi, infissi deteriorati. Elisabetta La Forgia, mamma di 31 anni, fra pochi mesi metterà al mondo un altro bambino: «Sono anni che chiedo ad Area di intervenire – racconta – ma mi sento dire che potranno farlo solo parzialmente. Intanto non succede nulla. La situazione peggiora e io per ripicca continuo a non pagare l’affitto».

Alloggio da incubo

Nel suo alloggio da incubo in cui vive col marito e altri familiari, ci sono nove finestre: «Quasi tutte sono in condizioni prossime al cedimento totale. La situazione è tale che gli infissi grondano litri di umidità e in questi giorni di piogge intense la situazione è diventata insopportabile». Lo scenario peggiore si riscontra nei due bagni, in una camera da letto e in un’altra camerette che teoricamente potrebbe («Ma non è davvero il caso», precisa la donna) ospitare il nascituro. Ma sono preoccupanti anche le condizioni dei muri anneriti dall’umidità.

Tempi incerti

Area aveva tempo fa sistemato l’impianto elettrico e di recente ha compiuto un sopralluogo per la condizione degli infissi e delle pareti e garantito che l’intervento comunque scatterà (quando esattamente non è dato saperlo): «Ma il punto – aggiunte l’inquilina – è che mi hanno già anticipato che per vari motivi non potranno sistemare tutte le finestre ma potranno farlo solo per alcune ritenute da loro più disastrate. Aggiungono che devo avere pazienza perché esistono altre priorità di cui chiaramente non dubito, e che se io non dovessi ritenere l’alloggio consono alle mie necessità dovrei chiederne un altro in cambio. Follia».

Tempo fa l’inquilina stava portando avanti un piano di rientro: «Non lo nego, ma mi sono bloccata dinanzi ai ritardi di Area. Ricomincerò a pagare da buona cittadina non appena si sbloccherà qualcosa. Nel frattempo metto le buste alle finestre per fermare l’acqua e consumo litri di varechina per non far vivere la mia famiglia in un ambiente insalubre: abbiamo continuamente la bronchite».

