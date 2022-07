«Non pagheremo più il canone» 

Se non fosse per i mattoni a vista e i pilastri in cemento che danno l’idea di un cantiere ancora aperto, l’impatto visivo sarebbe anche gradevole. Palazzi ordinati, con le facciate pulite e l’intonaco ancora fresco: ma basta scambiare quattro chiacchiere con gli inquilini per capire che nei due stabili, realizzati in viale Indipendenza dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, i problemi vanno bel oltre il lato estetico. E ora, a tre mesi dalla consegna delle chiavi, le famiglie minacciano di non pagare più il canone.

I problemi

«Ci sentiamo presi in giro - tuona Antonella Contini - finora abbiamo pagato per allacci e servizi inesistenti». Sulla porta della sua abitazione, al terzo piano della palazzina B, meno di due mesi fa sono apparsi due bei fiocchi rosa «ma perfino portare le bimbe dalla pediatra è un’impresa, dal momento che gli ascensori non sono mai entrati in funzione». Si va su e giù per le rampe di scale con i passeggini «sempre nella speranza che qualcun possa aiutarmi» aggiunge. Oppure succede, come nel caso della signora Gabriella, invalida con difficoltà motorie, che si debba rinunciare a uscire. «Stare a casa in questi giorni di fuoco, però, è un supplizio - dice arrabbiato Gianfranco Piras - la temperatura nel mio appartamento è insopportabile, peccato che i climatizzatori non possano essere utilizzati perché scarichi».

La protesta

Ieri mattina gli operai sono intervenuti nell’edificio A, per gli altri l’attesa prosegue. «Abbiamo contattato più volte gli uffici Area per far presente il problema - spiegano i residenti - ci è stato risposto che il funzionamento degli split non era previsto per il raffreddamento degli ambienti, ma solo per il riscaldamento». Osservando qualche impianto, poi salta all’occhio il paradosso: i climatizzatori sono montati con la ventola rivolta verso il muro. «Andiamo avanti con i ventilatori - dice Luigi Muntoni - ma in questi giorni l’aria è irrespirabile». Per avere i citofoni, gli inquilini hanno dovuto pagare di tasca, neppure l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica che dovrebbe alimentare il condominio è mai partito. «Come se non bastasse - aggiungono - abbiamo un solo contatore condominiale per cui quando arrivano le fatture dividiamo la spesa, senza poter tener conto dei reali consumi di ciascuno». Le cantine sono l’altra nota dolente. Nonostante le piogge siano ormai un ricordo da mesi, l’acqua è ancora copiosa sul pavimento. A breve le famiglie dovrebbero pagare anticipatamente le prossime mensilità «ma fino a quando non saranno risolti questi problemi - affermano risoluti - non verseremo un centesimo».