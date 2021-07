«Non mi sono fatta intimidire» 

22

Ancora lei. Il clima è mite in quel di Tallinn e allo stadio Kadriorg, teatro dei campionati europei Under 23, si respira un’aria lieta il cui profumo arrivo sino in Sardegna, terra di velocisti e faticatori: Dalia Kaddari è la nuova campionessa europea Promesse sui 200 metri, orgoglio di Sardegna e d’Italia, grazie a una prestazione impeccabile: 22 secondi e 64 centesimi il responso del cronometro dopo la finale di sabato sera, sono 22 centesimi in meno rispetto al 22”86 realizzato al Golden Gala di Firenze lo scorso maggio.

Ci sono ancora azzurri che devono scendere in pista e gareggiare per la quarta e ultima giornata della manifestazione, Dalia è in campo seguita dal suo tecnico Fabrizio Fanni, binomio quartese, lui atleta pregevole che da allenatore non ha mai avuto difficoltà nel riconoscere chi brilla di una luce diversa da quella degli altri. Il loro connubio è fatto di allenamenti mirati e saggi: Fanni sa leggere nella mente della sua elegante velocista che si affida all’esperto tecnico per proiettarsi verso obiettivi sempre più prestigiosi. «Il successo di Dalia è dettato dal procedere passo per passo, senza mai arrovellarsi sul futuro». Fanni risponde sereno, il tono è – come sempre – gentile e pronto a esaminare metro per metro le prestazioni della sua allieva. «Siamo venuti a Tallinn per onorare la maglia azzurra, concentrandoci su un appuntamento che meritava il massimo impegno. Non sapevamo come sarebbe andata, fare pronostici nell’atletica è un grosso errore: nulla si può prevedere tutto dipende dalle circostanze».

La gara

Partenza, curva, rettilineo: Dalia non ha compiuto alcun passo falso, consapevole che l’atletica leggera è scienza severa i cui elementi devono essere sommati nelle giuste proporzioni: un eccesso o una dimenticanza possono costare caro. «Vederla correre con maturità è un segnale importante», aggiunge Fanni, «non si è fatta influenzare dall’essere una delle papabili per la vittoria, non ha temuto il confronto e ha pensato esclusivamente alla sua corsa. Era rilassata e ha applicato alla lettera ciò che abbiamo preparato». C’è chi la ferma, chi le chiede una foto, chi vuole semplicemente scambiare due parole con lei: la Kaddari sorride felice, il volto è sereno, disponibile con tutti non scontenta nessuno. Gioviale e sinuosa, ha una caparbietà capace di sorreggerla e permetterle colpi di genio del tartan che solo pochi privilegiati hanno fatto propri. «Questi campionati europei sono stati una grande attesa», rivela divertita, cordiale nel conversare come nell’accarezzare la curva e i rettilinei delle piste in cui si muove giornalmente. «C’erano tre turni da sostenere, due a distanza di appena otto ore: ho cercato di gestirmi, sapendo che spingere eccessivamente non mi avrebbe portato a nulla». La sprinter cresciuta nella Tespiense riflette sul suo mezzo giro di pista, senza curarsi di rivalità e proclami. «La tedesca Sophia Junk è uscita dai blocchi furiosa, proprio come la francese Gemima Joseph: non mi sono fatta intimidire e ho curato la falcata distribuendo bene le energie che negli ultimi 30 metri mi hanno concesso di prevalere sulle altre ragazze».

I cinque cerchi si fanno sempre più vicini e accarezzare il pensiero di qualcosa di egregio è lecito. «Questa vittoria mi dà più sicurezza in vista di Tokyo: essere lì sarà una lezione fondamentale grazie a cui acquisire nuova consapevolezza per la mia crescita».

