Entra nel palazzo di giustizia di Tempio impassibile, nessuna emozione sul viso nascosto da grandi occhiali scuri. Parvin Tadjik, scesa da una Mercedes nera, ha l’aspetto di una sfinge. La moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro Grillo, accusato insieme a tre amici di violenza sessuale di gruppo, non ha fiatato davanti ai giornalisti. Ma quando è entrata in aula ha parlato per un’ora di quella notte in Costa Smeralda, la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2019, che ha portato lei e la sua famiglia dentro una nuova angosciante realtà. La moglie di Beppe Grillo, come aveva già fatto davanti ai Carabinieri, ha detto: «Non ho sentito niente, non mi sono accorta di niente. Non ho percepito nulla di anomalo». Parvin Tadjik, è stata citata come testimone, perché la sera del presunto stupro si trovava nella sua casa di Porto Cervo, la stessa dove il figlio e gli amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, avrebbero abusato di una studentessa. Tutte le persone sentite (anche nella precedente udienza) hanno detto la stessa cosa. La vittima ha raccontato di avere urlato, ma nessuno nel residence del Pevero, ha sentito.

Il college ad Auckland

Il legale di parte civile, l'avvocato Dario Romano (studio di Giulia Bongiorno) ha chiesto alla madre di Ciro Grillo di riferire su un episodio avvenuto cinque anni fa in Nuova Zelanda, dove il ragazzo si trovava per un soggiorno di studio. Ciro Grillo avrebbe rischiato l’espulsione dal college e dal paese, per una frase riportata in una chat. Il ragazzo, parlando del vicepreside della scuola, avrebbe detto «A quello lo prendo a schiaffi». Inoltre si sarebbe anche riferito alle figlie del dirigente scolastico in termini volgari. Va anche detto che non vi fu alcun provvedimento di espulsione. Parvin Tadjik ha lasciato il palazzo di giustizia senza rilasciare dichiarazioni.

Punti per la difesa

I testi di ieri erano tutti del procuratore Gregorio Capasso, ma chi continua a incassare punti è la pattuglia di avvocati della difesa. Una testimone, rispondendo a una domanda dell’avvocato Mariano Mameli, ha descritto così la presunta vittima, che ha detto di avere visto dopo lo stupro fuori dalla casa di Porto Cervo: «Aveva un accappatoio e un asciugamano sulla testa e le gambe sul tavolo». Per gli avvocati parte civile, si tratta di deposizioni che non hanno alcuna rilevanza, perché la vittima ha spiegato che non era nelle condizioni di chiedere aiuto. Due farmacisti hanno detto di non ricordare se la ragazza si presentò da loro per acquistare la p illola anticoncezionale (del giorno dopo). Stesso discorso per i titolari di un bar tabaccheria di Porto Cervo, che non ricordano di avere visto due degli imputati acquistare le sigarette. Le immagini delle telecamere del bar sono state richieste dalla Procura troppo tardi, erano state cancellate. L’avvocatessa Antonella Cuccureddu, che assiste Francesco Corsiglia, insieme a Gennaro Velle, dice: «S i sta chiudendo il cerchio, nessuno quella notte ha sentito niente».