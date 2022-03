«Non li abbiamo aggrediti» 

Mazzarri, alla vigilia, aveva cercato di avvisare i suoi: guai pensare di essere forti. Lo 0-3 subito dalla Lazio è un ceffone che riporta il Cagliari con i piedi per terra. Goldaniga prova ad analizzare quanto accaduto: «Sapevamo della loro forza, abbiamo trovato una squadra super attrezzata che meriterebbe una classifica ancora migliore. Però noi non abbiamo fatto il nostro solito gioco, non riuscivamo ad aggredirli». Cagliari subito in difficoltà e la situazione è peggiorata dopo il rigore: «Ci siamo abbassati e abbiamo preso il raddoppio su un angolo a nostro favore. Dovremo correggere questi errori». Goldaniga elogia la Lazio: «Stanno bene, ma noi potevamo fare di più. Comunque, questa sconfitta fa parte del nostro percorso, ci servirà. Nel ritorno abbiamo ottenuto ottimi risultati, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sarà difficile, ma non è una sconfitta come questa che può demoralizzarci». E anche Mazzarri, spiega il difensore, ha subito scosso il gruppo: «Ci ha detto di cancellare questa partita e ricominciare da lunedì a pensare alla sfida di sabato con lo Spezia. Una gara che, per noi, è uno scontro diretto. Dovremo andar lì con la cattiveria giusta per portare a casa punti>.

Il primo blackout del 2022 non lo ha coinvolto. Edoardo Goldaniga, nella buia serata del Cagliari, è stato uno dei pochi a salvarsi dal naufragio. Spesso e volentieri ultimo baluardo difensivo, ma anche qualche tentativo di arrembaggio dalle parti di Strakosha. Ci ha provato fino alla mezz’ora della ripresa, quando un movimento brusco e un fastidio alla schiena lo ha costretto a uscire.

Interrompendo un filotto di presenze partito lo scorso 16 gennaio, il giorno del suo esordio all’Olimpico, contro la Roma. Da quel giorno, Mazzarri lo aveva promosso a intoccabile, con sei gare di fila, sempre in campo, fino al 77’ di ieri sera. Alla fine, Goldaniga vuole subito voltare pagina: «Non è una sconfitta come questa, anche se pesante, a poterci distrarre dall’obiettivo che vogliamo raggiungere».

Serata no

Troppa Lazio

Anche se Goldaniga qualche rimpianto ce l’ha: «Dispiace per aver interrotto la striscia positiva, ma non è andata come volevamo contro un avversario che ci ha messo in grande difficoltà. Magari con un gol, soprattutto a inizio ripresa, si poteva riaprire, ma anche dopo la terza rete non ci siamo arresi e abbiamo provato a giocare». Un Cagliari diverso da quello delle ultime uscite: «Abbiamo preparato la partita come nelle ultime settimane, ma non siamo stati aggressivi e abbiamo perso molti duelli sulle seconde palle. Merito alla Lazio ma qualcosa non ha funzionato. Poi il rigore ha indirizzato la partita, noi volevamo recuperare, ma non possiamo permetterci di prendere tanti contropiede con una squadra così veloce. Andiamo avanti, non è una partita come questa che può interrompere il nostro percorso».

Testa allo Spezia

E allora, meglio guardare avanti. Perché sabato il Cagliari è atteso dallo Spezia: «Sarà una tra le partite più importanti, la prepareremo seguendo indicazioni mister dando tutto come fatto finora. Ogni partita per noi, vista l’andata e i pochi punti fatti, è fondamentale, una finale. E quella di sabato è uno scontro diretto. Da lunedì, alla ripresa, cercheremo di prepararla mettendo ancora più attenzione».

