«Non iscrivo i biancoblù al campionato» 

«Consegniamo la squadra al sindaco e alla Giunta: smetteremo così di avere persone ostili, sapranno come fare il bene del Carbonia calcio». Il club minerario, reduce da una stagione calcistica da incorniciare in serie D giocata però quasi tutta lontana dallo stadio Zoboli, rischia di alzare bandiera bianca in vista del prossimo campionato.

Il campo

«I lavori di sistemazione nell’impianto languono – accusa il presidente del club Stefano Canu – in queste condizioni non si può iscrivere la squadra al campionato. Ci pensi il Comune a trovare una soluzione». Sfogo che nasce dopo che ieri mattina ha preso atto della situazione pure Carlo Bizzarri, delegato della Lega nazionale dilettanti (Lnd), che ha effettuato il sopralluogo allo Zoboli alla presenza dei dirigenti della società poi raggiunti dal vicesindaco Gianluca Lai.

Si attendono gli interventi chiesti un anno fa quando venne concessa la deroga, prima che il contenzioso fra club e Comune provocasse nel novembre del 2020 l’estromissione della squadra dall’impianto. Il professionista ha ribadito che occorre sistemare il settore ospiti con protezioni e uscite di sicurezza. «Senza quello spazio - riprende Canu - sarà difficile ottenere una nuova deroga per giocare a Carbonia, eppure in un anno le proposte all’ufficio tecnico sono state fatte: bastava poco per rendere fruibile parte della gradinata con modica spesa grazie ai 150 mila euro che la Regione ha destinato allo Zoboli».

La fideiussione

E silenzi e ritardi anche nella vicenda della fideiussione a garanzia della volontà del club di pagare il debito ereditato (circa 50 mila euro). «È stata depositata il mese scorso, ma solo ieri il Comune ci ha risposto che non può essere accolta: i termini per una proposta alternativa sono scaduti. Così così facendo si crea un danno erariale all'ente stesso: bastava dirlo subito e l'avremmo modificata ma è chiaro che non c'è volontà di risolvere il problema». Si è già a metà luglio: «Ancora senza campo e senza certezze che ci verrà dato: impossibile organizzare un lavoro che coinvolge 40 dipendenti. La questione stadio è primaria». Condizione richiesta anche dai gruppi imprenditoriali in trattativa per integrare la società. L’incertezza ha portato alle dimissioni anche del direttore sportivo. «Abbiamo affidato la progettazione dei lavori – replica il vice sindaco – certi interventi saranno veloci, altri li abbiamo già fatti».

