«Non importa il colore Basta che il Governo superi le emergenze» 

«Al Governo», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, «chiediamo di trovare soluzioni e mitigazioni con l’Ue soprattutto sul prezzo dell’energia, che ci ha resi non più competitivi e ha creato un grave disagio economico a imprese e famiglie. Rischiamo la stagnazione economica e bisogna agire rapidamente: i tempi per formare la squadra ci confortano». Da Confartigianato imprese Sardegna, la presidente Maria Amelia Lai chiede al Governo di «affrontare subito le gravi emergenze economiche, e noi siamo pronti a collaborare. Per la Sardegna», aggiunge, «Palazzo Chigi dovrà promuovere la piena applicazione del principio di insularità. L’artigianato e la microimpresa sono il 99% del mondo economico sardo e italiano: chiediamo un dialogo anche con i parlamentari».

Quasi tutti, si diceva, perché non trascura la matrice di destra dell’Esecutivo la Cgil, a sentire il (dimissionario) segretario regionale Samuele Piddiu: «Le premesse sono preoccupanti, la storia di alcuni ministri è significativa così come lo sono alcuni termini utilizzati per i ministeri. La Cgil manterrà, come sempre, la propria autonomia e ricercherà il confronto per poi valutare nel merito ciò che sarà fatto». Poi, il dato comune con gli altri sindacati e le associazioni di categoria: tutti valuteranno il Governo sui fatti. Anzi, sul non fatto. «Non giudichiamo mai un Esecutivo dal colore politico», conferma Gavino Carta, segretario regionale della Cisl, «però deve subito affrontare le emergenze. A gennaio tornerà in vigore la legge Fornero e vorremmo sapere che cosa si farà di fronte allo scalone di 5-6 anni. Occorrono riforme, ci sono 450mila precari da stabilizzare nella pubblica amministrazione. Noi osserviamo», chiude Carta. Fiduciosa la Uil perché, al ministero del Lavoro, c’è una sarda: Marina Calderone. «Speriamo che abbia capacità di ascoltare», sospira la segretaria regionale Francesca Ticca, « sul lavoro abbiamo tanto da dire. Non solo sul lavoro: dobbiamo rivedere gli accordi del 2006 con lo Stato sulla Sanità, con la Finanziaria regionale non ce la facciamo».

L’ideologia è in secondo piano, perché ci sono i problemi di sussistenza di famiglie e imprese. Infatti se ne sente ben poca, negli umori con cui sindacati e associazioni di categoria dell’Isola giudicano il nuovo Governo, il primo guidato da una donna. A quasi tutti interessa solo che cosa faranno la premier Giorgia Meloni e i suoi ministri per superare l’emergenza ora e garantire un futuro migliore al Paese.

I sindacati

Quasi tutti, si diceva, perché non trascura la matrice di destra dell’Esecutivo la Cgil, a sentire il (dimissionario) segretario regionale Samuele Piddiu: «Le premesse sono preoccupanti, la storia di alcuni ministri è significativa così come lo sono alcuni termini utilizzati per i ministeri. La Cgil manterrà, come sempre, la propria autonomia e ricercherà il confronto per poi valutare nel merito ciò che sarà fatto». Poi, il dato comune con gli altri sindacati e le associazioni di categoria: tutti valuteranno il Governo sui fatti. Anzi, sul non fatto. «Non giudichiamo mai un Esecutivo dal colore politico», conferma Gavino Carta, segretario regionale della Cisl, «però deve subito affrontare le emergenze. A gennaio tornerà in vigore la legge Fornero e vorremmo sapere che cosa si farà di fronte allo scalone di 5-6 anni. Occorrono riforme, ci sono 450mila precari da stabilizzare nella pubblica amministrazione. Noi osserviamo», chiude Carta. Fiduciosa la Uil perché, al ministero del Lavoro, c’è una sarda: Marina Calderone. «Speriamo che abbia capacità di ascoltare», sospira la segretaria regionale Francesca Ticca, « sul lavoro abbiamo tanto da dire. Non solo sul lavoro: dobbiamo rivedere gli accordi del 2006 con lo Stato sulla Sanità, con la Finanziaria regionale non ce la facciamo».

Gli artigiani

«Al Governo», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, «chiediamo di trovare soluzioni e mitigazioni con l’Ue soprattutto sul prezzo dell’energia, che ci ha resi non più competitivi e ha creato un grave disagio economico a imprese e famiglie. Rischiamo la stagnazione economica e bisogna agire rapidamente: i tempi per formare la squadra ci confortano». Da Confartigianato imprese Sardegna, la presidente Maria Amelia Lai chiede al Governo di «affrontare subito le gravi emergenze economiche, e noi siamo pronti a collaborare. Per la Sardegna», aggiunge, «Palazzo Chigi dovrà promuovere la piena applicazione del principio di insularità. L’artigianato e la microimpresa sono il 99% del mondo economico sardo e italiano: chiediamo un dialogo anche con i parlamentari».

Gli imprenditori

«Siamo cautamente ottimisti, c’è una premier determinata, e ci auguriamo che sarà un buon Governo». Antonello Argiolas, presidente di Confindustria Sardegna meridionale, non dimentica però «gli episodi degli ultimi giorni, non belli da vedere. Ci auguriamo che affrontino i veri problemi, non le promesse elettorali sparse da alcuni della maggioranza. La premier è determinata e ci pare sulla scia di Draghi». Da Confapi, il presidente regionale Giorgio Delpiano è soddisfatto dei tempi rapidi di entrata in carica: «I tempi ci fanno ben sperare, i ministri ci sembrano tutti di alto livello e confidiamo che lavoreranno bene, con la speranza che seguano la via maestra indicata da Draghi. Certo, sempre che non si perdano in battaglie interne alla coalizione». Al timone di Confesercenti regionale, Roberto Bolognese chiede «celerità nelle riforme e, soprattutto, la pace fiscale, che non è un condono. Tanti imprenditori sardi hanno denunciato i propri redditi correttamente, ma non sono riusciti a pagare tutti gli oneri. Il Governo consenta loro di pagare i debiti con lo Stato, ma senza more e interessi per chi ha compilato dichiarazioni dei redditi oneste. Il successo del centrodestra è opera anche delle partite Iva, trascurate invece dal centrosinistra». Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, festeggia «la nomina a ministro dello Sviluppo economico di Adolfo Urso per il suo dinamismo, e di Daniela Santanché al Turismo per lo stesso motivo. È un Governo che promette bene per il futuro degli imprenditori che hanno puntato sull’autoimpiego».

Il mondo dei campi

La nomina di Francesco Lollobrigida all’Agricoltura è gradita a Coldiretti, «considerato che ha accolto la nostra richiesta di porre mano ai danni provocati», riflette il presidente regionale Battista Cualbu, «alle colture. Da noi riguarda soprattutto quelli dei cinghiali. E poi, la scelta di aggiungere al ministero la Sovranità alimentare significa porre il cibo al centro dell’agricoltura: ci fa piacere». Da Confagricoltura, il presidente regionale Paolo Mele si augura «che il nuovo ministro abbia le dovute attenzioni nei confronti della nostra Isola, gravata da costi di trasporto in entrata e in uscita che rendono le nostre produzioni non competitive. Abbiamo eccellenze agricole e casearie uniche al mondo, che meritano di essere valorizzate anche con i giusti riconoscimenti a chi lavora la terra». E ora, si attende di vedere se la premier Giorgia Meloni ha giurato anche questo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata