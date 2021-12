«Non ho ammazzato Zednka» 

«Non la ho mai maltrattata, non l’ho mai picchiata. È successo solo una volta, le ho dato uno schiaffo, non è più capitato. È lei invece che in un’occasione mi ha puntato un coltello, e ci sono dei testimoni»: Francesco Baingio Douglas Fadda parla davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari, appare lucido e determinato. Ieri mattina, l’uomo accusato di avere ucciso la compagna Zdenka Krejcikova, ha deciso di giocare l’ultima carta, prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, raccontando un episodio che sarebbe avvenuto alla fine del 2019, pochi mesi prima del femminicidio di Zednka. Nella versione di Fadda, le parti sono ribaltate. Era lei che diventava violenta, dopo avere abusato di superalcolici. E lui, invece, tollerava e lasciava correre. Fadda ha detto: «Non ho mai voluto infierire, non ho mai reagito. Quello che sto raccontando lo può confermare un testimone». Un teste che ha deposto in aula, descrivendo una circostanza che sembrerebbe essere la stessa indicata da Fadda ai giudici.

«Pagavo tutto io»

Fadda, 46 anni, sassarese, ha scelto di negare ogni addebito sino alla fine. Le sue ultime parole nel processo di primo grado per l’omicidio del febbraio 2020 (in un bar di Sorso) sono quelle di un uomo convinto di poter rimettere in discussione le pesantissime conclusioni del pubblico ministero. Durante l’udienza dello scorso 20 luglio, quando Fadda parlò in aula per la prima volta, il pm si rivolse all’imputato: «Questo è un momento importante del processo, dica cosa è successo, sia sincero. Solo così potrà alleggerire la sua posizione». Un appello che, evidentemente, non ha sortito alcun effetto. Fadda ieri ha detto: «Non ho ucciso Zdenka, sono in carcere da innocente». E poi l’uomo (difeso dal penalista Lorenzo Galisai) ha negato tutto. Ha negato i maltrattamenti sistematici e le violenze morali e fisiche, ha negato le minacce. «Mi occupavo io delle bambine, pagavo tutto io. Non ho mai fatto del male alle piccole». Le bambine indicate da Fadda sono le figlie gemelle di Zdenka, le piccole che hanno assistito all’accoltellamento e all’agonia della madre. Quindi l’uomo ha ripetuto la sua versione dei fatti, già resa il 20 luglio.

«Lei aveva un coltello»

Il testimone citato dalla difesa ha detto: «È vero, li ho visti litigare spesso, una volta lei nel mezzo di una discussione tirò fuori un coltello». L’episodio delle minacce di Zdenka nei confronti del compagno sarebbe avvenuto nella loro casa di Sorso. Con le ultime dichiarazioni di Fadda l’istruttoria dibattimentale è chiusa. L’udienza di ieri è durata cinque ore, per i giudici della Corte d’Assise di Sassari è stato l’ultimo atto di un processo drammatico. Oltre alle modalità del femminicidio, hanno colpito le deposizioni che riguardavano il trattamento riservato, secondo il pm, alle bambine. L’11 gennaio parleranno il pm e le parti civili (Teresa Pes e Pietro Diaz), il difensore Lorenzo Galisai parlerà il 18 gennaio.