Non fiori ma una colletta per i volontari 

Un mini-escavatore in dono alla Prociv. È stato acquistato con i fondi dell’Unione dei Comuni e la donazione dei figli dell’imprenditore stroncato dal Covid poco più di un anno fa. A Nuraminis, con la consegna del mezzo meccanico all’associazione dei volontari guidata dal presidente Luciano Mocci, si è chiuso l’ideale cerchio della solidarietà, aperto all’indomani della dolorosa scomparsa di Giampaolo Sanna, allora 61enne, ucciso dal Covid il 21 marzo del 2021, per il quale i figli e la moglie avevano chiesto «non fiori ma offerte da destinare all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, l’associazione di volontariato Acra e la Prociv di Nuraminis».

La colletta

Il risultato della raccolta fondi era stato incoraggiante e in pochi giorni erano stati raccolti 7.400 euro che in memoria di Giampaolo Sanna vennero divisi equamente tra il reparto Covid del Santissima Trinità (dove era morto Sanna), l’Acra e la Prociv di Nuraminis, che ha destinato i fondi ricevuti proprio all’acquisto del miniescavatore molto utile all’attività dei volontari. Anche se l’acquisto grazie alla donazione è collegato ad una circostanza per loro dolorosissima, i figli dell’imprenditore scomparso non nascondono il loro compiacimento. «Sapevamo dell’intenzione della Protezione civile di acquistare l’escavatore con i fondi dell’Unione dei Comuni grazie anche al nostro piccolo aiuto: ci ha fatto molto piacere perché quel mezzo rappresenta al meglio quello che è stato mio padre, che nella vita ha lavorato nel campo del movimento terra», commenta Gianluigi Sanna, uno dei figli, con Claudia, di Giampaolo Sanna.

L’associazione

«Abbiamo ricevuto il nostro mini escavatore, acquistato grazie ai contributi dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano e alla donazione della famiglia Sanna che, un anno fa, in un momento così difficile per loro, deciso di fare una raccolta di beneficenza devolvendola alle associazioni di volontariato, tra cui la nostra. Ringraziamo, per la presenza, il direttore generale della Protezione Civile Regionale Antonio Belloi e il presidente nazionale della Prociv Italia Emilio Garau», commenta il presidente della Prociv Nuraminis Luciano Mocci.