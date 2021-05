«Non fare figli è la strada giusta» 

Lo psichiatra Leonardo Tondo riflette sulla denatalità e sulle implicazioni sociali ed emotive che questa comporta nella nostra società. Ecco il suo pensiero.

Mettiamo una sera a cena: coppia etero collaudata, bollicine fresche, atmosfera. Lei: «Come, niente precauzioni?». Lui: «Amore, non hai sentito Draghi e il Papa? Dobbiamo pensare al futuro del Paese». Dialogo improbabile ma corrispondente, in sintesi, alle motivazioni sostenute da economisti e giornalisti, prevalentemente maschi, a favore di una ripresa di natalità italica che sembra in caduta libera. Più che allietare le famiglie, secondo i maître à penser, i figli servirebbero a pagare le pensioni dei genitori, senza contare che diventeranno pensionati anche loro e sicuramente più longevi. Per cui saranno necessari più figli in una rincorsa esponenziale poco sostenibile per qualsiasi società futura. Invece, una decrescita di italiani della metà, in trenta o quarant’anni, risolverebbe più di un problema. Intanto, meno persone hanno bisogno di risorse più contenute inquinando tanto meno e il possibile rallentamento dell’economia sarebbe assorbito da una diminuita popolazione.

Dibattito sulle cause

Giornalisti, economisti, governanti, sociologi e religiosi dibattono sulle cause dalle loro prospettive, tutte con conseguenze catastrofiche. Il refrain più ascoltato è quello dello Stato che non sostiene la maternità con asili nido, sgravi fiscali o affitti agevolati. Ma fino a cinquant’anni fa le famiglie, perlopiù monoreddito, mettevano al mondo più figli di adesso segnalando che l’intervento dello Stato avrebbe poco a che vedere con la denatalità. La Francia, presa come modello generoso di assistenza alla maternità e all’infanzia ha poi un indice di natalità di qualche decimale superiore all’Italia. Si dice che un tempo ci sarebbe stata più speranza, come se una coppia pensando venisse invogliata dalle virtù teologali. Nella società contadina, i figli diventavano rapidamente braccia da affidare a lavori minorili che oggi sarebbero da codice penale. In un mondo più esigente e ambizioso, i figli sono bocche da sfamare, educare e trastullare per decenni. Allora le donne rimanevano a casa a accudire figli, marito e magari genitori anziani, lavando, stirando e cucinando. In più, vivevano in uno stato di dipendenza che le costringeva a subire anche violenze per l’impossibilità di separarsi. Ragionevolmente si sono stancate.

Riproduzione

I sociologi, personaggi mediatici ma abbastanza inutili per capire i comportamenti dei singoli, intervengono con astruse teorie sulla crisi della coppia e del matrimonio o sull’individualismo dei giovani. Non tengono conto che la società è fatta di persone distinte le une dalle altre, con aspirazioni diverse non condivise da tutti. C’è la coppia che vede i figli come impedimento alla propria auto-realizzazione così come alla libertà di uscire la sera o di andare in vacanza e c’è quella più rassicurata dalla famiglia tradizionale. Allora il talk show si sposta sul cosiddetto istinto materno che poi, un vero istinto non è perché non soddisfa un bisogno essenziale alla vita (mangiare, bere o dormire). L’accoppiamento potrebbe essere istintivo, ma la sua mancata espressione non minaccia la nostra esistenza, così come si può sopravvivere anche senza maternità che, semmai, è un’emozione complessa, come l’amore. Per secoli fare figli è stata un’evenienza casuale anche perché, per molto tempo, non si sapeva come evitarli. Poi nelle culture meno sofisticate aleggiava una poco velata forma di razzismo nei confronti di coppie che non erano in grado di riprodursi. Una donna veniva giudicata inadeguata a svolgere il suo ruolo centrale di fattrice (soprattutto di braccia da utilizzare nei campi). A questo proposito è da guardare il docufilm Lunàdigas -ovvero delle donne senza figli (in streaming)- che racconta le testimonianze di molte donne. Lo stigma riguardava pesantemente anche l’uomo di cui veniva messa in dubbio la virilità. Con la diminuzione dei condizionamenti sociali e con l’arrivo degli anticoncezionali, la riproduzione è diventata una scelta libera.

Si parla poi di fare figli e non di adottare quelli già disponibili, di trasmettere i propri geni e di assicurarsi l’immortalità attraverso le generazioni seguendo la spinta verso la sopravvivenza della specie iscritta nel nostro Dna Qualcuno timidamente suggerisce che i figli potrebbero essere quelli già cresciuti, immigrati giovani, già pronti a lavorare per le pensioni attuali e non per quelle di là da venire. Ma questa strada già aperta piace poco a chi vuole la trasmissione dei propri caratteri somatici per uno spirito nazionalista che si confonde con il razzismo, anche religioso. La stessa Chiesa giudica egoiste le coppie senza figli temendo un superamento di fedeli da parte di altre religioni.

È vero che ci sono poi le coppie che lavorano e che non possono permettersi di mettere al mondo un certo numero di figli perché richiederebbero enormi energie fisiche e psicologiche. Abitualmente ne hanno tra uno e due (secondo le statistiche) tanto superprotetti da manifestare poco entusiasmo di affermare una loro indipendenza, magari impegnandosi in una propria famiglia.

Libertà di scelta

In tutto questo mondo multiforme, alla fine, si parla poco della libertà di scelta di una donna o di un uomo senza voglia di maternità e paternità per loro sacrosanti motivi che non dovrebbero essere giudicati da nessuno. Motivi non semplici da verbalizzare, sconosciuti a loro stessi, ma validi almeno come quelli di coloro che, invece, il desiderio ce l’hanno e lo hanno realizzato. Alla richiesta di spiegazioni sulla motivazione per la quale hanno voluto un figlio che li avrebbe condizionati per il resto della loro vita ti guardano smarriti e incapaci di rispondere.

