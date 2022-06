Non erano loro gli incendiari seriali 

Sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste Ciro Michele Mighela, 32 anni, e Mariolino Piras (31), i due ragazzi di Villagrande e Tortolì che erano accusati di aver bruciato 19 macchine tra il 2009 e il 2010. Lo ha deciso ieri il collegio presieduto da Giorgio Cannas (a latere Mariano Arca e Giada Aresu), al termine del processo durato undici anni con quasi 40 udienze. Mighela, assistito da Marcello Caddori, e Piras (Francesco Serrau e Gabriella Cugudda) avevano un mucchio di accuse sul groppone: fabbricazione di armi da guerra, minacce, aver provocato l’incendio di un canneto vicino all’aeroporto di Basaura e, soprattutto, aver dato fuoco e distrutto le auto tra Tortolì e Porto Frailis in appena due anni. In quelle stagioni il fenomeno degli incendi aveva suscitato profonda indignazione nella comunità, tanto che il Comune si è costituito parte civile con l’avvocato Mauro Pilia.

Assoluzione piena

Per Mighela e Piras il pubblico ministero, Biagio Mazzeo, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi. Ma secondo il collegio giudicante i ragazzi non hanno commesso i fatti di cui sono stati imputati. Le tesi della difesa sono state accolte su tutta la linea (il reato di minacce è stato dichiarato prescritto). Dunque non furono loro due ad aver innescato l’incendio sui mezzi nel corso di quelle stagioni diventate un incubo per Tortolì. A ottobre 2010, al culmine di un lavoro d’indagine coordinato dal procuratore della Repubblica dell’epoca, Domenico Fiordalisi, e condotto sul campo congiuntamente da carabinieri e polizia, Mighela e Piras erano stati arrestati. A settembre dell’anno successivo era iniziato il processo a loro carico.

Nessun colpevole

Nel corso degli anni Ciro Michele Mighela e Mariolino Piras, che ieri non erano presenti in aula, si sono sempre professati innocenti. Ieri il collegio ha dato loro ragione assolvendoli da tutti i capi d’accusa. Di fatto tutti quegli attentati, anche ai danni di alcuni vacanzieri, rimangono senza un vero e proprio colpevole.