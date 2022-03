«Non era lui il maniaco del supermercato» 

«Non sono un maniaco e non ho palpeggiato la ragazza». Danilo Saiu, 44 anni di Iglesias, l’aveva urlato con forza da subito, sin da quando i carabinieri l’avevano accusato di violenza sessuale. Dopo essere stata palpeggiata nel parcheggio di un supermercato, una 18enne aveva notato la forte somiglianza col suo aggressore e per lui era scattata la denuncia a piede libero con la grave accusa di violenza sessuale. Ora, anche il giudice ha sancito che con quei palpeggiamenti il 44enne non c’entrava proprio nulla, visto che il presunto autore avrebbe ammesso l’accaduto. Per questo è stato assolto con la formula più ampia: per non aver commesso il fatto.

L’udienza

A far cadere l’accusa di violenza sessuale è stata la giudice Cristina Ornano, davanti alla quale si è appena conclusa l’udienza preliminare nei confronti di Saiu, difeso dall’avvocata Stefania Mereu. A scagionare in aula l’imputato è stato l’uomo che, lo scorso anno, avrebbe tentato di pugnalare con un cacciavite una ragazza sul ponte di Serra Perdosa, dopo aver cercato di palpeggiarla. Giudicato responsabile del fatto ma non imputabile per infermità mentale, quel giovane si è presentato davanti alla giudice Ornano confermando di essere stato lui ad aggredire alle spalle anche la 18enne. Parole che aveva già detto un anno fa in caserma, quando si era presentato ai carabinieri dichiarandosi colpevole e chiedendo di essere arrestato.

Il proscioglimento

Nella sua confessione, l'uomo aveva ripetuto le parole dette dalla vittima e raccontato dettagli che solo il vero aggressore poteva conoscere. Elementi che hanno poi convinto sia la pm Nicoletta Mari che la giudice a rinunciare al riconoscimento in aula dell'aggressore da parte della vittima.