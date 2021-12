Non è una sfida-salvezza 

Sassari. Ci sarà solo un Gentile domani al PalaSerradimigni nella gara tra Sassari e Varese (ore 18.30): il biancoblù Stefano, che taglia il traguardo delle 350 presenze in serie A. Il fratello Alessandro invece sconta la squalifica (ridotta da due giornate a una) rimediata nella sconfitta casalinga al supplementare contro la sorpresa Napoli. Sono anche buone le possibilità che Stefano Gentile giochi, come fa intuire il tecnico Piero Bucchi: «Mercoledì ha svolto l'allenamento coi compagni, giovedì lo abbiamo tenuto fermo precauzionalmente. Lo monitoriamo giorno per giorno perché il suo recupero sia completo». Il coach biancoblù rifiuta il termine sfida-salvezza, pur riconoscendo l'importanza del match. Di scuro, chi perde dice addio alla Final 8 di Coppa Italia. Per il Banco vincere significherebbe portarsi a +4 dall'ultimo posto con lo scontro diretto a favore.

I precedenti

In casa la Dinamo è 11/16 e quasi tutte le sconfitte risalgono ai tempi della A2. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della Supercoppa, con Varese priva di qualche straniero: doppia vittoria per la formazione guidata allora da Cavina, 92-82 all'andata (tutti e sei gli stranieri in doppia cifra) e 77-61 al ritorno, con Logan, Burnell e Battle ancora tra i migliori.

Rispetto a quelle partite Sassari ha due giocatori nuovi: Kruslin e Robinson, che Bucchi definisce «Giocatore di grande leadership, intelligente: quando la squadra fatica prende iniziativa, quando ci sono ragazzi caldi fa un passo indietro e si mette a disposizione, legge bene lo stato d'animo dei compagni». Invece Varese propone il play-guardia Kell (infortunato in Supercoppa) che produce 14 punti col 38% da tre e quasi 3 assist e il folletto Keene (9 punti) che il gm Pasquini aveva scelto per Cagliari in A2. Il tecnico Bucchi presenta il match: »Varese è squadra che mette grande energia, con diversi giovani. Noi dobbiamo essere pronti a combattere pallacanestro, nel senso che come fatto contro Venezia, occorre spirito aggressivo e combattivo. La squadra si è allenata bene in questa settimana senza trasferte e vogliamo fare un regalo di Natale al nostro pubblico».