Non è una pesca per giovani  

Nel golfo di Arbatax si parla di un settore con numeri rilevanti: dall’indotto campano 200 famiglie, 70 le imbarcazioni iscritte al registro navale, 8 cooperative, 5 impianti per la trasformazione del pescato, un centro per la depurazione dei molluschi e 10 punti vendita commerciali dislocati nel territorio comunale. La Cooperativa pescatori Tortolì, la più longeva fondata nel 1944, conta 42 soci. «Ultimamente - dice il presidente, Luca Cacciatori, 55 anni - stiamo avendo buoni riscontri dall’attività. Le nostre ostriche, giusto per citare un esempio, sono un’eccellenza apprezzata anche oltre mare, ma purtroppo in questo periodo c’è abbondanza di prodotto e i mercati esterni sono intasati».

La crisi ha lasciato il segno, ma il settore ittico prova a rialzarsi puntando su nuove soluzioni che mirano a intercettare i nuovi gusti della clientela. Venerdì alla peschiera di San Giovanni lo chef italofrancese Cristian Perria ha aperto e lavorato le ostriche allevate nella laguna di Arbatax sotto la gestione della Cooperativa pescatori Tortolì. Pluridecorato e campione mondiale des écaillers nel 2012 ed europeo nel 2019, Perria, sardo d'origine, è stato ambasciatore di uno dei prodotti d’eccellenza delle acque locali.

Ma nel settore non è tutto oro ciò che luccica: manca manodopera, soprattutto giovanile, pochi sono i pescatori specializzati e le condizioni dettate da Bruxelles scoraggiano gli operatori.

I numeri

Nel golfo di Arbatax si parla di un settore con numeri rilevanti: dall’indotto campano 200 famiglie, 70 le imbarcazioni iscritte al registro navale, 8 cooperative, 5 impianti per la trasformazione del pescato, un centro per la depurazione dei molluschi e 10 punti vendita commerciali dislocati nel territorio comunale. La Cooperativa pescatori Tortolì, la più longeva fondata nel 1944, conta 42 soci. «Ultimamente - dice il presidente, Luca Cacciatori, 55 anni - stiamo avendo buoni riscontri dall’attività. Le nostre ostriche, giusto per citare un esempio, sono un’eccellenza apprezzata anche oltre mare, ma purtroppo in questo periodo c’è abbondanza di prodotto e i mercati esterni sono intasati».

La filiera delle pesca soffre la mancanza di giovani: ce ne sono davvero pochi.

Manca manodopera

L’altra realtà ittica di Arbatax è la Cooperativa Stella Maris, fondata nel 1983 da Salvatore Fara, venuto a mancare lo scorso anno. L’eredità al vertice della coop, 25 soci e 14 imbarcazioni, l’ha raccolta il figlio, Pasquale, 50 anni. «Il settore è in sofferenza e qui, al contrario della Francia, mancano scuole di formazione e strutture che insegnino ai ragazzi il lavoro sui pescherecci. Abbiamo scelto una pesca selettiva perché vogliamo tutelare le risorse per il futuro e non abbiamo barche da strascico. L’età media dei soci è alta, qualcuno è già in pensione: chi fa il pescatore ce l’ha nel sangue».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata