Non è ancora euroDinamo 

Dinamo Sassari 76

Club Bal. malaga 87

Banco di Sardegna SS : Jones 9 (1/5, 2/4, 2 r.)Pisano ne, Piredda ne, Robinson 14 (6/9, 0/1, 2 r.), Dowe 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Kruslin 6 (2/5 da tre, 1 r.), Gandini ne, Bendzius 18 (1/3, 3/5, 2 r.), Gentile 4 (1/1, 4 r.), Raspino (1 r.), Diop (0/2, 2 r.) , Onuaku 20 (6/11, 1/2, 8 r.), All. Bucchi.

Unicaja Malaga : Osetkowski 17 (2/4, 4/4, 7 r.), Ejim (2 r.), Kalinoski 17 (4/4, 3/7, 3 r.), Lima (0/2, 4 r.), Barreiro 3 (1/1 da tre), Brizuela 7 (2/3, 1/4, 1 r.), Diaz 5 (0/3, 2/4, 1 r.), Carter 7 (0/3, 2/4, 1 r.) Dedovic 9 (1/1, 2/4, 2 r.), Thomas (0/1, 0/1, 3 r.), Kravish 19 (9/13, 7 r.), Perry 3 (1/3, 0/2, 2 r.). All. Navarro.

Arbitri : Proc (Polonia), Ylmaz (Tur) e Mavisu (Tur).

Parziali : 23-19, 41-47, 63-69.

Note . Tiri liberi: Sassari 16/22; Malaga 5/11. Percentuali di tiro: Sassari 25/51 (10/19 da tre, ro 6 rd 22); Malaga 34/65 (14/29 da tre, ro 11 rd 24) .

Sassari. Trentadue minuti alla pari, poi la benzina è finita. Sassari perde la terza gara di fila, la quarta disputata in otto giorni con un organico minato dalle assenze. Malaga passa al PalaSerradimigni 87-76 rendendo mesto il rientro al PalaSerradimigni dopo quattro mesi e aumentando le difficoltà della Champions. Un dato che dice tutto o quasi: all’intervallo 6 punti per la panchina di casa (con Dowe senza tiri) e ben 33 per quella ospite. Un altro dato: il giocatore più utilizzato da Navarro è stato il nazionale spagnolo Diaz con 23 minuti, con lo sforzo diviso su 11 giocatori più Ejim, mentre Bucchi ha potuto ruotare solo 9 giocatori. Nelle pieghe della sconfitta, primi segnali confortanti dell’ala Jones e il tuttofare Onuaku: miglior realizzatore, rimbalzista e assistman (6)

Coach Bucchi

«Congratulazioni a Malaga», dice anzitutto il tecnico Piero Bucchi. «Noi abbiamo pagati tanti up e down. Dobbiamo avere continuità per 40 minuti. Loro hanno rotazioni lunghissime e noi a un certo punto abbiamo pagato fisicamente». Bucchi è soddisfatto di Jones: «Ho visto passi avanti di Jones anche se chiaramente non è al meglio della condizione».

Cenni di cronaca

Fuori ancora gli infortunati Treier, Devecchi e Chessa, Bucchi inserisce nello starting five Raspino al posto di Jones. L’avvio è bruciante: Robinson penetra come vuole, Onuaku mostra la via della tripla ai compagni Bendzius e Kruslin ed è +15 dopo 6 minuti. Malaga mette dentro le seconde linee che valgono quanto le prime: il nazionale Diaz imbavaglia Robinson, Dedovic segna da tre, il centro Kravish sfoggia un semigancio letale e quando si aggiunge anche Kalinoski è parità: 25-25 al 13’. Come se non bastasse è in serata infallibile dall’arco l’alapivot Osektowski e il Banco va al riposo sul -6.

La ripresa

Rientra bene dall’intervallo la squadra sassarese, che ha un Jones rigenerato e qualche guizzo di Dowe. L’ultimo aggancio è al 32’ con tripla di Kruslin: 69-69. Malaga però ha giocatori freschi per il finale e va via di prepotenza: 70-82 al 36’. Match chiuso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata