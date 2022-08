Non ci sono chirurghi Bimba trasferita da Sassari a Cagliari 

Non si è ancora visto un panificio senza panettiere. “Miracoli” così riescono solo alla Sanità sarda, e il più recente è il trasferimento a Cagliari dei bambini che vanno in ospedale a Sassari per subire un intervento chirurgico, anche urgente. Questo, perché la clinica di Chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria sassarese non ha chirurghi (li cerca e non li trova), e l’unica altra sala operatoria per i bimbi è all’ospedale Brotzu di Cagliari. Dunque, una sola chirurgia per tutti i bambini della Sardegna, turisti compresi.

L’ultimo episodio è di domenica mattina, ma non sarà davvero l’ultimo. Una bambina di cinque anni è stata male a Stintino, la notte fra sabato e domenica: «Vomitava», racconta il nonno, Costantino Muscau, per tanti anni firma di punta del Corriere della sera, «e aveva dolori addominali. L’abbiamo portata alla guardia medica di Pozzo San Nicola, ma ci ha detto subito di portare la bambina, figlia di mia figlia, nella clinica di Chirurgia pediatrica dell’Aou di Sassari. L’abbiamo fatto». Alle cinque del mattino, dopo gli accertamenti clinici eseguiti a tempo di record nel reparto sassarese, la conferma della diagnosi : appendicite acuta. «Vi chiediamo scusa», hanno però detto i medici dell’Aou, «ma non abbiamo chirurghi, quindi bisogna trasferire la bambina in ambulanza a Cagliari, nell’altra Chirurgia pediatrica sarda, dove la sala operatoria è aperta». E così è andata: la bimba è ora sotto antibiotici e si spera che bastino per non entrare in sala operatoria, ma se dovrà essere sottoposta a un intervento, i chirurghi sono pronti. Nel frattempo, tutta la sua famiglia è nel Cagliaritano, ospite di amici, perché anche trovare posti in hotel e b&b in agosto non è semplice.

Specialisti sempre più rari

Questa storia tutt’altro insolita (come testimonia la compagna di stanza della bimba al Brotzu, cioè una bambina gallurese), è figlia del grande problema della Sanità sarda: non ha medici specialisti per via del numero chiuso, troppo chiuso, nelle facoltà di Medicina, e quelli che ci sono hanno tante offerte di lavoro e scelgono le più interessanti. Che non siamo noi, i pazienti della Sardegna. «Garantiamo», assicura Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell’Aou sassarese, «l'assistenza ai piccoli pazienti in Chirurgia pediatrica: attualmente, le consulenze per il pronto soccorso pediatrico. In accordo con il primario, il dottor Francesco Battaglino, l'Aou ha disposto che, nel caso sia necessario un intervento chirurgico, i piccoli pazienti vengano trasferiti all'ospedale Brotzu, in virtù di un accordo con il dipartimento pediatrico dell'ospedale cagliaritano». Spano precisa perché: «Per la carenza di medici specialisti, sulla quale l'Aou di Sassari è intervenuta più volte, attraverso selezioni pubbliche per l'assunzione di personale». Nel 2021 ne hanno fatte due, e nessuno si è presentato. Allora l’Aou ci ha tentato con la mobilità, ma niente: non s’è trovato nessuno. Tentativo numero tre: ha bandito un altro concorso per due chirurghi pediatrici, e le procedure sono in corso. Nel frattempo, la sala operatoria resta chiusa e la famiglia di Muscau ha lasciato le vacanze a Stintino per sistemarsi in qualche modo nei dintorni di Cagliari. È un copione che si ripete continuamente.

