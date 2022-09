«Non chiamateci più fannulloni» 

«I percettori del reddito operano e si rendono utili per tutta la comunità – ha proseguito Corona – si occupano di decoro urbano spesso sopperendo anche alle carenze di personale. La dignità delle persone viene al primo posto e sono sicuro che in tanti qui a Perdasdefogu hanno recepito questo messaggio».

«Ho parlato con questi lavoratori sono molto felici di partecipare ai progetti – ha spiegato Giuseppe Corona, 60 anni, consigliere con delega all’Inclusione sociale - non solo sono al servizio della nostra comunità ma hanno l’occasione di scrollarsi di dosso quella brutta etichetta di scansa fatiche a carico della collettività. Siamo molto felici per questi nostri concittadini e siamo fiduciosi che presto troveranno un impiego che gli permetta di vivere dignitosamente».

Tre percettori del reddito di cittadinanza hanno da poco preso servizio in paese. Si occuperanno del decoro urbano e supporteranno chi già lavora in municipio per le pulizie. Una valida mano d’aiuto ma anche un modo per allontanare il luogo comune che spesso li vede bollati come nullafacenti.

Tre percettori del reddito di cittadinanza hanno da poco preso servizio in paese. Si occuperanno del decoro urbano e supporteranno chi già lavora in municipio per le pulizie. Una valida mano d’aiuto ma anche un modo per allontanare il luogo comune che spesso li vede bollati come nullafacenti.

L’assessore

«Ho parlato con questi lavoratori sono molto felici di partecipare ai progetti – ha spiegato Giuseppe Corona, 60 anni, consigliere con delega all’Inclusione sociale - non solo sono al servizio della nostra comunità ma hanno l’occasione di scrollarsi di dosso quella brutta etichetta di scansa fatiche a carico della collettività. Siamo molto felici per questi nostri concittadini e siamo fiduciosi che presto troveranno un impiego che gli permetta di vivere dignitosamente».

Servizio importante

«I percettori del reddito operano e si rendono utili per tutta la comunità – ha proseguito Corona – si occupano di decoro urbano spesso sopperendo anche alle carenze di personale. La dignità delle persone viene al primo posto e sono sicuro che in tanti qui a Perdasdefogu hanno recepito questo messaggio».

Incremento in vista

Prossimamente il numero dei lavoratori con il reddito potrebbe essere incrementato. «Altre unità dovrebbero essere inserite prossimamente nei progetti». Una missione anche per l’amministrazione comunale. «Fin dal momento del nostro insediamento abbiamo pensato all’inclusione sociale, inserita anche nelle nostre linee programmatiche. Io e l’assessora Rita Melis ci occupiamo di inclusone e i percettori del reddito rientrano in quest’ambito – ha concluso Corona – attraverso l’Aspal, l’ufficio per l’impiego e i servizi sociali abbiamo da subito inoltrato le richieste per far sì che i nostri concittadini potessero operare nei progetti di pubblica utilità e inclusione sociale».

La procedura

Un iter spesso lungo ma gli amministratori sono a disposizione di quanti abbiano necessità di capire quali siano le procedure da seguire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata