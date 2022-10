«Non c’è turismo senza trasporti» 

Sulle difficoltà legate ai collegamenti aerei interviene anche il direttore commerciale della Soager, David Crognoletti. «Abbiamo avuto un'estate con il 40 per cento dei voli in meno e sarà un inverno con un numero inferiore rispetto all’anno pre-pandemia».

«Non mi occupo di trasporti», aggiunge l’assessore, «ma cerco di sensibilizzare il presidente Solinas e tutta la Giunta regionale: la continuità territoriale per la Sardegna è un dramma da una vita, dobbiamo trovare vie alternative perché quelle percorse fino a questo momento sono state una barriera per la Sardegna e ancora non riusciamo a uscirne».

«È inutile programmare tanti eventi in Sardegna se poi la gente trova una barriera, il mare, e non può arrivare perché mancano i collegamenti». È la considerazione dell’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, sulla continuità territoriale durante la presentazione dell’operativo invernale di Ryanair all’aeroporto di Cagliari -Elmas. «Non si può arrivare a fine stagione senza avere una programmazione», ribadisce l’assessore, evidenziando come alla fine dell’estate non solo ci sono stati centinaia di voli cancellati, ma diverse compagnie hanno chiuso le rotte negli scali sardi.

Appello al presidente

Le difficoltà

Sulla continuità territoriale «la Regione ha combattuto molto, soprattutto con l’Unione europea che, fin dall'inizio, ha cercato di ridurre il numero delle frequenze», afferma il direttore: «Mi auguro che il nuovo Governo e il futuro ministro dei Trasporti possano migliorare la situazione».

Il programma di Ryanair

Se da una parte la continuità territoriale, ancora una volta fa i conti con un andamento a singhiozzo, dall’altra c’è Ryanair che ha lanciato il piano operativo invernale. La compagnia low cost irlandese, tra ottobre e marzo 2023, garantisce da e per Cagliari 23 rotte, inclusa una nuova con Genova e diverse località europee, assicurando oltre 180 voli settimanali: oltre il 10% in più di capacità rispetto all’inverno pre-pandemia, salvaguardando così anche 1.700 posti di lavoro, inclusi oltre 60 piloti e membri dell’equipaggio Ryanair. «La compagnia non abbandona la Sardegna», spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryanair. «Anzi, l’idea è di puntare a offrire ai cittadini sardi e ai visitatori la più ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse d'Europa, guidando il turismo fuori stagione verso questa regione»

