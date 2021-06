Non c’è soltanto Kaddari 

L’obiettivo è programmato con minuzia dall’inverno: ripetute, salti, lanci per un fine settimana dove ci si gioca una stagione e, talvolta, una carriera. Da oggi a domenica si terranno i Tricolori Assoluti allo stadio Quercia di Rovereto, giunti alla loro 111ª edizione. L’atletica sarda è pronta a giocarsi qualcosa di importante, con i suoi 17 alfieri che hanno conquistato il minimo di partecipazione. Attesissima Dalia Kaddari (Pf, Fiamme Oro) che, dopo il trionfo dell’anno scorso (e le grandi prove al Golden Gala e in Coppa Europa), cerca il bis sui 200, al cospetto delle altre azzurre e ancora più motivata dal sogno olimpico.

La squadra più rappresentata è il Cus Cagliari: le veterane Daniela Lai, Pamela Mannias e Claudia Pinna saranno schierate nel triplo, nel peso, sui 1500 e 5000, la Promessa Virginia Medda sarà al via nei 3000 siepi, Elisa Pintus nel peso e Simona Previtali nel martello.

Per il podio

Occhi puntati su Eugenio Meloni: il brillante saltatore in alto in forza ai Carabinieri presenta la seconda misura di accredito, non troppo lontano da Marco Fassinotti quest’anno autore di 2,25. La velocità, che da sempre sorride ai Quattro Mori, è un altro terreno su cui gli atleti isolani possono dire la loro: sui 100 al via il primatista sardo Antonio Moro (Delogu) e Wanderson Polanco (Atl. Riccardi), entrambi consapevoli di valere una medaglia. Il favoritissimo è il titanico Marcell Jacobs ma è tutto da scrivere per la conquista dell’argento e del bronzo.

Maullu outsider

L’avvio non è stato semplice ma la caparbietà gli ha permesso di mostrare ciò che vale: Jhonatam Maullu (Pm, Dinamica) ha il quinto accredito nel giavellotto, 72,30 fatto la settimana scorsa e minimo per gli europei Under 23, ma la condizione è in crescita e il 78,84 del finanziere Mauro Fraresso è meno distante di quanto si possa credere. Presenti nel lungo Antonmarco Musso (Atl. Oristano) e Andrea Pianti (Cus Palermo), sui 200 Oliver Comoli (Pm, Atl. Olbia), nel disco Francesco Fedeli (Ichnos), sui 100 femminili Giulia Mannu (Delogu).

Infine, doppio impegno per l’alaese Raimonda Nieddu (Cagliari Atl. Legg.): l’allieva di Ferdinando Vicari sarà impegnata sui 1500 e 5000 in cerca del personale e pronta a prendersi il suo spazio tra l'elite del mezzofondo nazionale.

