Non ce l’ha fatta la bimba caduta 

Non ce l’ha fatta la bimba di due anni che lunedì pomeriggio è precipitata dal balcone di casa al secondo piano di una palazzina in via Alghero, non lontana dal centro di Sassari. Ieri pomeriggio i medici del reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, dove è stata ricoverata, hanno provveduto all’accertamento della morte encefalica. Già dopo il secondo intervento le condizioni sono apparse disperate. I sanitari hanno continuato a monitorare la piccola che nelle ultime ore ha lottato tra la vita e la morte, tenuta in vita dai soli macchinari. Fino all’ultimo le speranze dei genitori e le cure dei sanitari hanno lasciato aperta quella timida speranza in un miracolo, ma dopo essere rimasta in vita grazie all’ausilio meccanico per diverso tempo anche le più ottimistiche speranze hanno dovuto lasciare spazio alla tragica realtà.

Il dono

Il padre e la madre, informati fin da subito sulle reali possibilità di sopravvivenza della loro piccola figlia, hanno dovuto in quelle tragiche ore difficili vagliare la possibilità di prelievo degli organi finalizzato alla donazione e hanno espresso la non opposizione. «I genitori hanno acconsentito alla richiesta del coordinatore locale delle donazioni dell'ospedale turritano di donare organi alla fine del periodo di osservazione - riferisce Pino Argiolas Presidente Prometeo Aitf Odv - grazie a questa scelta almeno cinque o sei bambini potranno ricominciare a vivere con il trapianto di un organo».

La tragedia

L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 15, dopo che la bimba con i suoi genitori avevano finito di pranzare. Sfuggita per un attimo al loro controllo e a quello della nonna che in quel momento era presente in casa, la piccola si è diretta in terrazzo e mentre giocava sembra si sia arrampicata alla ringhiera forse con l’ausilio di un piccolo sgabello. La bimba ha perso l’equilibrio ed è precipitata sul pavimento del cortile interno alla palazzina. Il rumore dell’impatto è stato avvertito subito dai genitori e dai gestori del ristorante al piano terra dello stabile. Il padre si è precipito nel cortile sono casa dove si trovava la figlia. Immediata la chiamata al 118 e la corsa in ospedale.

