«Non ce l’ha fatta, grazie lo stesso»  

Non fiori ma opere di bene . Detto fatto, stavolta da chi di professione fa il fioraio e gestisce un’impresa funebre. È stata la scelta di una donna e dei suoi figli all’indomani della morte per Covid del capofamiglia, l’imprenditore edile di Nuraminis Giampaolo Sanna, ucciso dalla polmonite interstiziale il 21 marzo scorso. «Per chiunque abbia intenzione o voglia, piuttosto che omaggiare papà con un fiore, gradiremmo ricevere un’offerta da destinare al reparto di terapia intensiva del Santissima Trinità, all’Acra e alla Protezione Civile di Nuraminis», era stato la richiesta di Gianluigi Sanna, 29 anni, della sorella Claudia (33) e della madre Anna Paola Aru (56).

Il successo

La richiesta ha dato i suoi frutti e due giorni fa Gianluigi Sanna ha distribuito i frutti della raccolta di fondi in memoria del padre Gianpaolo, come aveva promesso. «Siamo molto soddisfatti», dice oggi Gianluigi Sanna, «abbiamo raccolto donazioni per 7.400, che abbiamo deciso di dividere equamente tra la Protezione civile e l’associazione di volontariato Acra di Nuraminis, e il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove papà è morto».

La commozione

Il momento della consegna da parte del giovane degli acquisti resi possibili dalle donazioni ai medici che hanno seguito sino all’ultimo Giampaolo Sanna è stato toccante. «Mio padre non ce l’ha fatta, ma ci è sembrato giusto ringraziare ugualmente chi tra medici, infermieri e operatori socio assistenziali si è preso a cuore la sua salute. Ho visto quel reparto, dove papà è morto, per me è stata una sofferenza consolata però dalla percezione degli sforzi, dell’amore che queste persone ripongono nel loro lavoro, nella loro missione», sospira Gianluigi Sanna.

I regali

Due radioline portatili, sei walkie talkie, due tablet e pacchi di dispositivi di protezione individuale come occhiali protettivi, mascherine ffp2, tute igieniche, guanti: materiale che costituiscono il corredo indispensabile per l’ingresso degli operatori sanitari nella zona rossa della terapia intensiva. «“Ci sembrava poco delicato donare dei soldi, e così abbiamo deciso di acquistare qualcosa che può tornare utile», aggiunge il figlio dell’imprenditore di Nuraminis stroncato dal Covid.

E se la riconoscenza verso il personale e le strutture sanitarie dei familiari, degli stessi pazienti, scampati al virus è abbastanza frequente, il gesto di chi il Covid non lo può raccontare è addirittura straordinario. «Papà amava la vita, la compagnia, ci ha sempre supportato, per questo abbiamo sentito la necessità di ringraziare chi ha provato, anche se invano, a salvarlo. Conoscendolo, avrebbe apprezzato quello che abbiamo fatto», chiude Gianluigi Sanna.

