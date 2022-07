«Non c’è cultura senza emozione» Per sempre, Assalti Frontali 

«“Courage” è lo spirito che prendiamo dalle generazioni passate e trasmettiamo a quelle future, è il coraggio di correre dei rischi nella vita per andare incontro alle cose in cui crediamo, il coraggio di essere liberi, di pensare con la propria testa, di lottare per tenersi stretti i propri pensieri e non omologarsi».

«Il senso profondo del percorrere la strada del rap deriva dalla convinzione che non c’è cultura senza emozione e l’emozione di una canzone o di un concerto, spesso, resta dentro. Per noi è importante cercare di interpretare questo momento, con tutto quello che è successo attorno alla gestione della pandemia, la solitudine, la guerra gli uni contro gli altri e, poi, la guerra in Ucraina e gli scenari della crisi climatica. Forse a un concerto non ci si vorrebbe pensare e, invece, pensarci insieme è una forma di liberazione».

Da artisti impegnati, che momento è questo per portare in giro la vostra musica?

Se nella notte di domani avvistate dei bagliori nei cieli sopra il Poetto, non abbiate paura, è l’effetto di Assalti Frontali. “Ufo nella scena” (così li definì lo scrittore Valerio Mattioli all’epoca dell’Onda Rossa Posse, da cui nacquero nei primi ’90) pionieri del rap italiano con album come “Terra di nessuno”, “Conflitto”, “Banditi” e “Profondo rosso”, Militant A e Pol G sbarcheranno domani al Corto Maltese di Cagliari. Unica data sarda del tour a supporto del nuovo lavoro, “Courage”, il decimo in carriera per la storica formazione romana, la serata sarà aperta da CRC Posse, Willy Valanga, dj Palitrottu e dj Pille. «La pandemia ci ha tenuti lontani dalla Sardegna per due anni», ci ha raccontato Militant A, «ma nell’Isola c’è una vera community che ci segue e ritrovarci al Poetto sarà una grande festa».

Se nella notte di domani avvistate dei bagliori nei cieli sopra il Poetto, non abbiate paura, è l’effetto di Assalti Frontali. “Ufo nella scena” (così li definì lo scrittore Valerio Mattioli all’epoca dell’Onda Rossa Posse, da cui nacquero nei primi ’90) pionieri del rap italiano con album come “Terra di nessuno”, “Conflitto”, “Banditi” e “Profondo rosso”, Militant A e Pol G sbarcheranno domani al Corto Maltese di Cagliari. Unica data sarda del tour a supporto del nuovo lavoro, “Courage”, il decimo in carriera per la storica formazione romana, la serata sarà aperta da CRC Posse, Willy Valanga, dj Palitrottu e dj Pille. «La pandemia ci ha tenuti lontani dalla Sardegna per due anni», ci ha raccontato Militant A, «ma nell’Isola c’è una vera community che ci segue e ritrovarci al Poetto sarà una grande festa».

Da artisti impegnati, che momento è questo per portare in giro la vostra musica?

«Il senso profondo del percorrere la strada del rap deriva dalla convinzione che non c’è cultura senza emozione e l’emozione di una canzone o di un concerto, spesso, resta dentro. Per noi è importante cercare di interpretare questo momento, con tutto quello che è successo attorno alla gestione della pandemia, la solitudine, la guerra gli uni contro gli altri e, poi, la guerra in Ucraina e gli scenari della crisi climatica. Forse a un concerto non ci si vorrebbe pensare e, invece, pensarci insieme è una forma di liberazione».

Al centro del live ci sarà “Courage”, ce lo racconta?

«“Courage” è lo spirito che prendiamo dalle generazioni passate e trasmettiamo a quelle future, è il coraggio di correre dei rischi nella vita per andare incontro alle cose in cui crediamo, il coraggio di essere liberi, di pensare con la propria testa, di lottare per tenersi stretti i propri pensieri e non omologarsi».

Lo canta anche in “Brest”, un brano che omaggia sua madre Marguerite. Quanto di lei è penetrato nell’album?

«Già il titolo in francese è un omaggio a mia madre, che era francese ed è mancata l’anno scorso. Insegnava matematica in una scuola di Pietralata, un quartiere difficile di Roma e mi ha cresciuto tra le assemblee pomeridiane e i suoi studenti che passavano a casa il pomeriggio. Quest’atmosfera di grande partecipazione e democrazia, me la sono portata dietro. Per questo oggi faccio laboratori rap nelle scuole, ho seguito un filo, che si ritrova anche nell’album, in “Strade Perse” e “Proteggi l’albero”, nel mio essere arteducatore, dedito all’ex ducere, tirare fuori, perché il rap può risvegliare cose che abbiamo dentro e che la società ammazza».

Cosa trova nei ragazzi che incontra?

«Quando abbiamo iniziato noi il rap era controcultura, volevamo stare fuori da tutto, creare un’alternativa, ma eravamo soli. Oggi un milione di ragazzi fa rap, ma c’è omologazione, un voler stare dentro, fare i soldi. Invece, ai ragazzi dico: “Cercate di raccontare cosa siete veramente”. Così vengono fuori le cose più forti e quei ragazzi mi fanno sperare che ancora si può fare tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata