«Non c’è casa per noi e i nostri bimbi» 

Da anni la coppia è alla ricerca di un cambio di casa, senza alcun risultato. «Quando ci siamo resi conto – ricorda il papà – che l’immobile in cui abitiamo non era a misura di bambini, abbiamo iniziato a cercare soluzioni alternative. Porte in faccia tante. La maggior parte delle persone cui abbiamo bussato hanno detto che non affittavano a inquilini con figli, altre chiedevano un canone troppo costoso per le nostre condizioni: ho 31 anni e un lavoro precario».

«Il rischio di finire in strada con due bambini di 3 e 2 anni ci insegue da tempo: chi può ci aiuti»: è l’appello accorato di Marco Maccioni e della moglie Valentina. La giovane coppia vive in una casa d’affitto a Sanluri e deve lasciarla perché, fra umidità, muffa e cattivi odori, non adatta alle esigenze di una famiglia con piccoli. Il sogno era di poter avere una casa comunale, ma resta, appunto, un sogno: « Non vi spetta. Queste parole di un dipendente del Comune – dice la donna – hanno rotto l’ultimo filo di speranza che ci legava a un tetto e a una sistemazione dignitosa per i bambini».

Immobile inadatto ai piccoli

Intanto la necessità di traslocare diventava sempre più obbligata: «È difficile gestire tutte le attività quotidiane in una stanza, la camera matrimoniale».

Il bando

La speranza per papà Marco e mamma Valentina si era accesa lo scorso anno: un avviso del Comune ai senza tetto per rinnovare la graduatoria e assegnare 22 alloggi, 17 del Comune nel caseggiato di San Sebastiano e cinque dell’Agenzia regionale (Area) nelle palazzine delle vie Sant’Antioco e Ogliastra. «Senza perdere tempo – raccontano – abbiamo procurato gli atti richiesti dal bando, convinti di farcela. Chi più di due bambini di 2 e 3 anni può avere bisogno di crescere in ambienti adeguati?»

La graduatoria

Ad agosto il Comune ha ufficializzato la graduatoria generale e quattro sub graduatorie per il diritto di precedenza: 10 per gli anziani, due per nuove famiglie, 10 per genitori soli con figli a carico, 19 per disabili. «Su 60 domande accolte – dice Maccioni – quella col mio nome occupa il 15° posto». Problema risolto? No, punto e a capo. «È bastata una visita in Comune dal responsabile della graduatoria per una pugnalata: Gli alloggi sono piccoli. In quattro non potete viverci . Ci è sembrato uno scherzo, invece era tutto vero. Un anno di attesa e un minuto per un’altra porta in faccia. Questa volta fa più male perché arriva dal Comune”.

Il Comune

«Ci stiamo attivando – fa sapere l’assessora ai servizi sociali, Pamela Tonin – per trovare una soluzione. Invito Marco e Valentina a venire a trovarci nella sede dei servizi sociali. Gli alloggi sono stati assegnati con sorteggio fra gli aventi diritto e lo stesso punteggio».

