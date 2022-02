«Non camminerò più  ma non piango: la mia vita inizia ora» 

Un’esperienza terribile ma che a lei ha insegnato tanto: «Quando sono entrata in ospedale ho visto cose che prima non potevo neanche immaginare, gente che stava peggio di me. Certamente la mia vita è cambiata, ma è cambiata in meglio, sicuramente dal punto di vista del mio modo di vedere la quotidianità. Prima davo per scontate tante cose, me la prendevo per motivi futili, invece adesso guardo al mio futuro con ottimismo».

È proprio qui che i medici le hanno da subito detto la cruda e amara verità: non c’è niente che si possa fare per farla tornare come prima. Non potrà mai più camminare, il midollo è compromesso. Una notizia del genere è sconvolgente per chiunque, ma per una ragazza di 25 anni lo è ancora di più. Anche se lei sin dall’inizio non si è disperata: «Sapevo che la situazione era grave, e mi sono detta: “Vada come deve andare”. I miei genitori, invece, erano sotto choc. Mi dispiaceva più per loro». Arianna ha perso la sensibilità dal torace in giù: non sente più niente, praticamente semi-paralizzata: «Posso fare affidamento solo sulle braccia, quelle non mi hanno abbandonato. Le mie gambe, invece, adesso sono le ruote della carrozzina».

Quel maledetto 13 settembre 2021 Arianna Fadda, cagliaritana ma residente a Sestu, non se lo potrà mai dimenticare. Come tutte le mattine all’alba, stava andando a lavorare in un bar, direzione Maracalagonis. Erano le 6.45 quando, mentre percorreva la statale 554 all’altezza di Selargius, ha perso il controllo della sua Opel Corsa, che si è capovolta. Lei è rimasta intrappolata per due ore con difficoltà a respirare. L’hanno liberata i vigili del fuoco. Poi la corsa in ambulanza fino al Brotzu, l’operazione d’urgenza alla schiena e il ricovero nel reparto di neurochirurgia, prima di essere trasferita all’ospedale Marino, al centro midollo spinale. Da dove uscirà oggi, dopo cinque lunghi mesi.

La notizia terribile

La scelta

Arianna ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita tagliandosi i lunghi capelli. E ricorda ancora come se fosse ieri quando, durante i soccorsi sul luogo dell’incidente, un uomo le teneva la mano incoraggiandola. Per giorni aveva lanciato un appello per trovare quel suo “angelo custode”, tentativo andato a buon fine. Durante la lunga degenza ha scoperto una passione: «Ho cominciato a disegnare i personaggi dei cartoni animati e li ho consegnati ai medici, agli infermieri, agli oss e ai pazienti del mio reparto, con una dedica a ognuno di loro. Qui è iniziato questo hobby e lo coltiverò anche fuori». Davanti a sé non vede il buio, anzi: «Sento una forza immensa dentro di me e l’ho trasmessa anche ai miei genitori e al mio compagno con il quale convivo. In ospedale mi hanno insegnato a fare fisioterapia in autonomia, userò le braccia per disegnare e per giocare a biliardino. Non solo: fino a quando avevo 12 anni praticavo rugby, poi per alcune vicissitudini ho dovuto rinunciare. Invece adesso riprenderò con una determinazione che prima non avevo».

La nuova fase

Ripete che la vita per lei ora è più bella di prima e non si scoraggia: «Ci sono persone che stanno molto peggio di me, mi ritengo molto fortunata». Su Facebook scrive post carichi di speranza e ottimismo: «In questi mesi non ho mai versato una lacrima. Ringrazio il personale sanitario che mi ha seguito questi mesi. Ora comincia una nuova fase fuori da qui, torno a casa e sono determinata a portare avanti i miei sogni. Nessuno mi fermerà. Vorrei mandare un messaggio alle persone: non mollate mai di fronte alle difficoltà».

