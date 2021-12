Virtus Bologna 102

Dinamo sassari 100

(dopo un tempo supplementare)

Segafredo BO : Belinelli 16, Tessitori 8, Pajola 7, Alibegovic 11, Hervey, Ruzzier 6, Jaiteh 15, Alexander, Ceron ne, Weems 19, Teodosic 15, Cordinier 5. All. Scariolo.

Banco di Sardegna SS : Logan 17, Kruslin 16, Gandini ne, Devecchi 3, Treier, Chessa 9, Burnell 2, Bendzius 25, Mekowulu 6, Gentile ne, Diop, Robinson 21. All. Bucchi.

Arbitri : Paternicò, Brindisi e Gonella.

Parziali : 27-27; 46-48; 71-69; 89-89.

Note : Usciti per falli: Kruslin, Mekowulu e Weems. Tiri liberi: Virtus Bologna 21/35; Sassari 18/26. Percentuali di tiro: Virtus Bologna 37/69 (7/25 da tre); Sassari 32/69 (18/37 da tre).

Bella, anzi, la più bella della stagione. Finalmente squadra vera, nonostante la fragilità dentro l'area. Manca solo la vittoria per chiudere in festa. Invece vince la Virtus Bologna 102-100 dopo un supplementare. Con Sassari che sbaglia due volte la tripla del colpaccio su un campo inviolato: prima Devecchi, che però recupera e serve Logan, purtroppo non il miglior Logan, e la palla finisce sul ferro. La sesta sconfitta di fila fa male alla classifica, ma vietato deprimersi, perché se la Dinamo riuscirà a ripetere la prestazione ottenuta contro i campioni d'Italia non avrà problemi a salvarsi. E andare oltre.

Assenti illustri

Coach Bucchi ha dovuto rinunciare a Gentile e ha spedito invece in tribuna Battle, così come la Virtus ha fatto con il lungo Sampson, più gli infortunati Mannion e Abass, ma ha recuperato Belinelli. Il Banco ha iniziato attaccando il ferro non solo col debuttante Robinson. Peccato per i rimbalzi offensivi concessi agli avversari. Quando Bologna ha chiuso l'area sono emersi i tiratori Bendzius e Kruslin. La Virtus ha sfruttato la maggior presenza sotto i tabelloni e pure i liberi concessi da un arbitraggio molto casalingo.

In campo

Sassari inizia con Robinson e Kruslin in quintetto. L'attacco è fluido: +5 al 6', con Robinson già leader, Bologna va spesso in lunetta, ha un Weems chirurgico e mette dentro il recuperato Belinelli che impatta sul 27-27. La Virtus prova ad allungare nel secondo quarto (41-34 al 17') ma prende un parziale di 9-0 firmato dalle ali Kruslin-Bendzius.

Al rientro in campo tripla di Bendzius e 3 bombe consecutive di Kruslin per il +7 sassarese, ma Jaiteh è un totem nel pitturato e Belinelli e Alibegovic riportano in parità la sfida e tale resta dopo i 40 minuti, coi due liberi di Logan per l'89-89. Nel supplementare schizza avanti la Virtus: l'ultimo pareggio è un canestro di Robinson su taglio, 95-95. Il canestro decisivo lo firma Teodosic e Sassari sbaglia i due tiri dell'impresa.

